El verdadero nombre de John Wick & origen explicado

Sin embargo, aunque las películas etiquetan a Wick como «Baba Yaga», en realidad no lo hacen bien. La falsa definición del nombre es una fuente de confusión para las personas que están familiarizadas con el nombre, así como para los fans que dedican tiempo a entender la historia de fondo de un personaje querido. Las raíces de Baba Yaga y sus orígenes en el folclore ruso crean un significado aún más profundo para John Wick, lo que sorprende que la franquicia no haya estado tan atenta a este detalle para fortalecer la historia.

La bruja rusa llamada Baba Yaga

Baba Yaga no es para nada ‘el hombre del saco’. Es un ser totalmente diferente. En el folclore ruso, Baba Yaga es una bruja que vive en una casa desordenada que se sostiene sobre patas de pollo. Al igual que el cuento de los hermanos Grimm sobre la bruja de Hansel y Gretel (1812), Baba Yaga atrae a los niños a su casa para devorarlos. Rodea su casa con los restos humanos de sus víctimas. Baba Yaga ha sido mitificada como si viviera en este mundo y en el siguiente, lo que la convierte en una figura de pesadilla que aparece cuando lo considera necesario, como John Wick.

Si el apodo de John Wick fuera realmente una referencia al hombre del saco, se le llamaría un Babay. El término se traduce como «un hombre del saco», no un individuo en particular sino uno de tantos. Sin duda, John Wick es un asesino mortal temido por muchos, pero no es el único. Por lo tanto, Babay es mucho más adecuado para su personaje que Baba Yaga. No comparte ni una sola similitud con la mítica bruja rusa, no es malévolo ni busca dañar a los inocentes. Por el contrario, quiere vengarse de aquellos que han hecho el mal.

Desgraciadamente, es un poco tarde para volver atrás y cambiar esta pieza crucial de la identidad de John Wick para que se adapte mejor a su caracterización. Tal vez haya más en su historia de lo que los espectadores saben, ya que John Wick 4 está programada para estrenarse en 2023, por lo que los fans podrían ver una faceta totalmente nueva de John Wick. Hasta entonces, el uso de Baba Yaga en la franquicia de John Wick es confuso y un poco desconcertante si su personaje se basa principalmente en su apodo.