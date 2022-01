En los 70 me obsesioné con el ajedrez. Corté el vicio cuando comencé a soñar en 64 escaques en blanco y negro. Pero no te equivoques: yo era aceptablemente ‘bueno’ cuando jugaba con mi raza del trabajo (tengo una anécdota de juego colectivo por correo, una jugada por lado por día, de mi pandilla contra un grupo de la contigua IBM, que hizo trampa, pero esa es otra historia).

En los 70 me obsesioné con el ajedrez. Corté el vicio cuando comencé a soñar en 64 escaques en blanco y negro. Pero no te equivoques: yo era aceptablemente “bueno” cuando jugaba con mi raza del trabajo (tengo una anécdota de juego colectivo por correo, una jugada por lado por día, de mi pandilla contra un grupo de la contigua IBM, que hizo trampa, pero esa es otra historia). Sin embargo, cuando me sometía a un algoritmo, me daba cuenta de mi dimensión real, que era menos que patética. Te doy un ejemplo que es estrictamente real y no exageración. Cierta vez jugué contra el algoritmo (de entonces, hace 46 años, no se nos olvide; supongo que en casi medio siglo esos algoritmos han mejorado mucho), le marqué al programa el nivel más bajo posible, en su escala más baja, cometí trampa (hice lo mismo que IBM y “corregí” una movida)... y de todos modos perdí.

Wikipedia: “Nodirbek Abdusattórov (nacido el 18 de septiembre de 2004 en Taskent, Uzbekistán) es un ajedrecista uzbeko y actual campeón mundial de ajedrez rápido. Un prodigio del ajedrez, se clasificó para el título de Gran Maestro Internacional a la edad de 13 años, 1 mes y 11 días. La FIDE le otorgó el título en abril de 2018.

Abdusattórov ganó el Campeonato Mundial de Rápidas 2021, convirtiéndose en el campeón mundial de rápidas más joven de la historia.

Carrera en el ajedrez: En 2012, Abdusattórov ganó la división sub-8 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en Maribor, Eslovenia. En 2014, a los nueve años, venció a dos grandes maestros, Andrey Zhigalko y Rustam Khusnutdinov, en el octavo torneo Memorial Georgy Agzamov, celebrado en su ciudad natal de Taskent, Uzbekistán. En 2020 Abdusattórov ocupó el segundo y sexto lugar en el primer Memorial Mukhtar Ismagambetov con una puntuación de 8,5/11. En la lista de clasificación de la FIDE de abril de 2015, estableció un nuevo récord como el jugador más joven en ingresar al top 100 junior, a los 11 años.

En 2021, Abdusattórov ganó en el primer grupo del PNWCC Super G60.

Se clasificó para la Copa del Mundo de Ajedrez 2021 donde, en el puesto 68, después de recibir un walkover en la primera ronda, derrotó a Aravindh Chithambaram 1,5-0,5 en la segunda ronda y venció al cuarto favorito Anish Giri 3-1 en los desempates de la tercera ronda antes de perder ante Vasif Durarbayli por 4-2 en la cuarta ronda.

En septiembre de 2021, Abdusattórov ocupó el segundo lugar (detrás de Anish Giri) en el torneo de la Copa Tolstoi organizado por el Museo Estatal Leo Tolstoy-Estate «Yásnaia Poliana» y la Federación de Ajedrez de Rusia.

Campeonato Mundial de Rápidas 2021: En diciembre de 2021 participó en el Campeonato Mundial de Rápidas FIDE 2021, logrando una puntuación preliminar de 9,5/13 en un empate a cuatro bandas por el primer lugar, mientras derrotaba, entre otros, al actual campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen. Con una posterior victoria de 1,5/2 sobre Yan Nepómniashchi en los desempates, Abdusattórov ganó el Campeonato de Rápidas y se convirtió en el campeón del mundo de rápidas más joven de la historia”.