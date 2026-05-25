La incongruencia de nuestros gobernantes nos lleva a recordar a líderes que sí usaron el poder para el bien común.

La trascendencia de esta mujer radica en cómo sus certezas internas desafiaron los pilares más rígidos de la Edad Media: las barreras sociales, políticas y de género

La doble moral de nuestras autoridades me ha llevado a revisar la vida de personajes históricos que de verdad sostuvieron sus convicciones y respetaron la verdad hasta las últimas consecuencias. Pronto me brincaron tres personajes: Sócrates, Tomás Moro y Juana de Arco. Elegí el último de ellos para ejemplificar lo que significa ser congruente con nuestros principios.

A principios del siglo 15, en plena Guerra de los Cien Años, Francia se encontraba sumida en el caos, la desmoralización y la pérdida inminente de su soberanía frente a Inglaterra. En este contexto de desesperanza, una joven campesina y analfabeta de apenas 17 años alteró el rumbo de la historia.

Juana de Arco no poseía títulos nobiliarios, riquezas ni formación militar. Su única fuerza residía en una convicción inquebrantable guiada por experiencias místicas que iniciaron a sus 13 años. A través de voces y visiones sobrenaturales, recibió un mandato divino tan específico como audaz: salvar a Francia y coronar al legítimo heredero al trono, el delfín Carlos VII.

La trascendencia de esta mujer radica en cómo sus certezas internas desafiaron los pilares más rígidos de la Edad Media: las barreras sociales, políticas y de género. Para cumplir su misión, adoptó vestimenta masculina y armadura, un acto escandaloso y prohibido para la época.

Su determinación la llevó hasta el castillo de Chinon en 1429, donde superó astutas pruebas diseñadas para desenmascararla. Identificó de inmediato a Carlos VII, quien se había disfrazado entre la multitud, y le reveló un secreto íntimo que disipó las dudas del príncipe sobre su legitimidad. Tras someterse a tres semanas de rigurosos exámenes teológicos, donde sabios y clérigos confirmaron su fe pura y piedad ejemplar, ella recibió el mando de un ejército de 3,500 hombres.

Su intervención militar fue fulminante. Con un liderazgo moral que devolvió la esperanza a tropas totalmente derrotadas, levantó el asedio de Orleans en solo nueve días, una victoria que cambió el destino de la guerra y consolidó la posterior coronación de Carlos VII. No obstante, el éxito político despertó envidias y traiciones. Tras ser capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, Juana fue sometida a un juicio inquisitorial injusto y corrupto, liderado por casi cien jueces, teólogos y abogados pro-ingleses.

A sus 19 años y sin defensa legal, demostró una agudeza mental asombrosa frente a las trampas teológicas de sus captores. Defendió hasta el final el origen de sus visiones y su derecho a vestir prendas masculinas para protegerse entre los soldados. Se negó a someter la autoridad de sus voces a la jerarquía terrenal de sus jueces, lo que selló su condena. El 30 de mayo de 1431, murió en la hoguera acusada de blasfemia y herejía, entre otras cosas.

La verdad histórica tardó 25 años en hacer justicia. En 1456, ante la necesidad del rey de validar su propia corona, el Papa Calixto III ordenó el Juicio de Rehabilitación. Vecinos, familiares y antiguos compañeros de armas testificaron sobre la bondad, devoción y valentía de la joven. El tribunal declaró el primer proceso nulo, inválido y calumnioso, limpiando su nombre y transformándola en mártir. Cinco siglos después, en 1920, fue canonizada por el Papa Benedicto XV, consolidándose como patrona y máximo símbolo de identidad de la nación francesa.

La vida de Juana de Arco es el testimonio definitivo de cómo una sola persona, impulsada por una convicción profunda, tiene el poder de unificar y transformar a una nación entera e impactarla por generaciones. Su legado trasciende el ámbito religioso o militar; representa el triunfo de la autenticidad frente a estructuras opresivas y el miedo.

Ojalá aprendiéramos de ejemplos como este para vivir en congruencia con nuestras creencias, manteniendo la firmeza en nuestros valores, incluso cuando el entorno entero decida marchar en la dirección opuesta. Espero pronto poder escribir sobre Sócrates y sobre Tomás Moro. También espero que la justicia prevalezca en nuestro país.