Juicio Gobierno contra UAS: comedias romanas-artelana, enredo y figurón

Séneca

Agradeciendo de antemano a los pocos lectores que pudiera tener esta colaboración. Y dado el tema que se analizará, reseño brevemente mi relación con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Con la UAS, mi relación es de cariño, respeto y agradecimiento de toda la vida, por lo tanto, los señalamientos vertidos aquí no son contra la persona moral; son, contra los directivos-administrativos desde el rectorado del maestro Cuén Ojeda hasta el actual Rector doctor Jesús Madueña Molina, personaje extremadamente vituperable ¡precandidato a la reelección para la Rectoría de la UAS! ¿Cómo premio en lugar de castigo por su cuestionable desempeño y presunta malversación de fondos? Y en plena campaña antidemocrática regalando dulces y música a los estudiantes.

Regresando a mejor tema; soy UASEÑO 100%, cursé secundaria y preparatoria en la US (no era autónoma). Los estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de México, porque aquí aún no se iniciaba esta carrera, en la década de los 60.

Ya en Culiacán, después de mis estudios de postgrado, me invita el doctor Carlos Zambada fundador de los estudios de Medicina en Sinaloa, a impartir la materia de Oftalmología en nuestra escuela de Medicina a la primera generación de estudiantes. Actualmente, con 15 mil médicos egresados (1977-2024) y 2 mil técnicos superiores (ahora licenciados) en áreas afines a la Medicina.

Fundador también del Servicio de Oftalmología en la Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán y director de la revista médica de la UAS, en su tercer comité editorial.

En 1982, Jefe Fundador del Servicio y Residencia para formar médicos especialistas en Oftalmología, hemos egresado un promedio de 150 oftalmólogos para todo el País y uno que otro para América del Centro y del Sur. Con la ayuda del doctor Rafael Valdés Aguilar y el Rector, licenciado Jorge Medina Viedas, que apoyaron el proyecto que les presentamos.

Cursé los estudios de Derecho y maestría en Constitucional y Amparo (2000-2007) y la licenciatura en Historia (2015-2019), todo en la UAS.

A continuación, un poco de historia en relación al descalabro del doctor Madueña. En la UAS, se les olvidó o hicieron a un lado un episodio afrentoso que sucedió en nuestra máxima casa de estudios, cuando aquellos jóvenes luchadores por la autonomía, “metamorfoseados” adultos, que incrustados en los partidos Corriente Socialista, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Comunista Mexicano, manejaron y controlaron a su perverso antojo, a la usanza del doctor Jesús Madueña Molina, los recursos y objetos sociales de este centro de estudios superiores, con los resultados también como en la actualidad, afectando gravemente la docencia, academia, investigación e imagen de la cúspide uaseña que por poco y se derrumba.

Otro antecedente, reciente, es el del maestro Cuén Ojeda, quien en los cinco últimos rectorados desde que era encargado de las compras de los enseres para la institución, y más aún en su rectorado (2004-2008), se sintió dueño absoluto de la Universidad, despojándola de recursos materiales y humanos para formar su partido, el Sinaloense, desprestigiando y violando la autonomía de la Universidad.

Pero antes se las ingenió para crear la organización “Cuenta Conmigo”, con fines de dominio uaseño y también con el resto de la sociedad, logrando la Presidencia Municipal de Culiacán y aspirar en 2012 a escalar al Senado; al no lograrlo intensifica su labor partidista con basamento eminentemente uaseño. Amo y señor de la UAS, repartió doctorados honoris causa a sus enemigos políticos para “comprar” su silencio. Y lo logró. ¡Esto en la administración del doctor Guerra Liera!

Desde la toma de posesión del Jefe del Ejecutivo, aquel lejano fin de octubre y en los primeros días de su mandato en varios de los municipios no se le da un buen recibimiento, particularmente en Mazatlán, donde había una disputa abierta entre dos químicos; uno pseudo y el otro real, que se peleaban méritos al Senado y con ello, haciéndole “ruido” al recién llegado al Palacio de Gobierno del Estado y así, siguió “mortificando” al Gobernador hasta no quedar de otra que el despido del maestro Cuén de la Secretaría de Salud haciendo a un lado compromisos de campaña que nunca debieron darse.

Retomando el caso del doctor Madueña, los 700 y quien sabe cuántos millones más supuestamente malversados no tienen importancia ante el daño de la función sustantiva de este C.E.S., porque la mayor parte de los planteles de la UAS están direccionados por personas miembros del Partido Sinaloense que priorizan los intereses de este instituto, descuidando los de la Universidad (Noroeste Culiacán, viernes 19 de agosto de 2022).

Evitemos que la UAS sea calificada como Universidad patito o como en algún tiempo se le llamó: Universidad roja o Universidad partido, como ya se le empieza a denominar.

¡Salvemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa metiéndole escoba a todo lo que huela a Madueña y compañía!

De última hora: insólito; desvergonzadamente, el doctor Jesús Madueña Molina y compañía están pidiendo que paguen justos por pecadores; al solicitar apoyo económico a la comunidad universitaria y ¡público en general! para cubrir los 20 millones que les obliga el Juez y con ello, pasen al olvido judicial los 13 juicios penales y la sanción económica quede resarcida:

¿Olvidará la sociedad sinaloense este posible peculado?

Que los funcionarios indiciados de la UAS pidan aportaciones económicas a los maestros y trabajadores, que de por sí reciben bajos sueldos, no es antijurídico, pero atenta contra la justicia, la moral y las buenas costumbres.

En todo caso, aunque no se les exime de lo señalado, es menos grave que les pidan a los funcionarios con sobresueldos; que hay muchos.

Nota: publicamos este escrito por el inmenso respeto y cariño hacia nuestra Universidad, deseando que los universitarios señalados tengan suficiente autocrítica y respeten el derecho a la libertad de expresión, olvidándose de la postura o actitudes de su mentor y guía, que hasta en el Consejo Universitario en abril de 2009 logró que se aprobaran medidas de sanción para quienes según su juicio “abusaran” de este derecho constitucional. De ahí le viene a su insuflado retoño Cuén Díaz.