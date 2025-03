En Oaxaca. Detenido Eduardo Martínez Helmes ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez con una defraudación de 355 millones de pesos no le ayudaron tres amparos interpuestos.

¿Y a Jesús Madueña Molina por qué no?

Como puede observarse al analizar los casos expuestos en anteriores renglones, a quienes, sí se les aplicaron las penas correspondientes a los delitos cometidos estando regulados por la misma normatividad jurídica, resultaría inaudito que los funcionarios de la UAS fueran perdonados.

De paso también es importante fuera del caso Madueña señalar los latrocinios de “Lochito” entiéndase Dr. Eulogio Guerra Liera, ex rector impunes por el momento.

Siguiendo con la defraudación de Madueña y coacusados, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa judicializó 10 carpetas de investigación contra funcionarios uaseños y al respecto Sara Bruna Quiñónez explicó que se está realizando un trabajo maratónico porque en una sola carpeta se tienen que revisar más de mil facturas que en breve deben judicializarse para analizar por presuntas compras irregulares de tortillas, carne de res y pollo para el consumo de estudiantes ausentes debido a la existente pandemia. Al respecto el Gobernador Rubén Rocha Moya manifestó lo siguiente: “conmigo ya no puede haber acuerdo. El rector Madueña va a poder hacer acuerdos con el juez ¿y qué tipo de acuerdos?, porque está acusado de realizar de forma irregular compras por más de 500 millones de pesos”.

Tiene seis denuncias junto con su comité de compras y una vez ante el juez si reponen los 500 millones defraudados puede ya suspenderse el juicio y de no pagar lo defraudado, el juez aplicará las medidas cautelares detalló el Gobernador.

Por cierto, aclaró el Dr. Rocha Moya que no fue al informe del rector por temor a manifestaciones en su contra y el rector me pidió que no mandara representante (habíase visto, los patos tirándole a las escopetas). En una de las conferencias semaneras de la primera mitad del mes de junio del 2023, el gobernador Rocha Moya ve pronto al Dr. Madueña frente al juez con un total de 10 denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa por posibles delitos en la contratación de bienes y servicios.

Por lo pronto, el amparo promovido por el rector de la UAS Jesús Madueña Molina 667/2023 en contra de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica fue rechazado por el juez. Una de las denuncias interpuestas está relacionada con productos comprados a sobreprecio como ocurrió con el pollo y carne entre 2020 y 2021. Además hicieron compras pulverizadas de manera frecuente en los últimos años en los que pagó pollos enteros en 98 pesos, cuando en el mercado tenían un valor de 50 pesos y la carne por la que se pagó 198 pesos por kilo cuando en el mercado local estaba a 180 pesos.

La Fiscalía de Sinaloa solicitó al Poder Judicial citar al Rector Madueña Molina, al ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, y a funcionarios de la UAS, entre ellos al hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Héctor Melesio Cuén Díaz, por desempeño irregular de la función pública.

De acuerdo con diversos reportes, suman al menos 526 millones de pesos en operaciones sin licitar y en compras a sobreprecio a diversas redes de empresas y personas físicas relacionadas con la familia Cuén y funcionarios de la misma universidad.

“Se nos están fabricando delitos en la Fiscalía, para que los jueces que son a modo, jueces que dependen del Secretario de Gobierno, ellos fácilmente son juez y parte y entonces lo que ellos digan, van a fabricar delitos para afectar la integridad de compañeros universitarios que lo único que hacen es trabajar para sacar adelante los compromisos universitarios”, manifestó el rector Madueña Molina.