“Negar la realidad, no la cambia”

Anónimo

El rector Jesús Madueña Molina, ante la indicialización de las acusaciones que le señalan a él y coacusados, amenaza con defender a los suyos con todo el poder de la institución (mas marchas, más actitudes porriles, bloqueo de calles, alborotar estudiantes, pedir ayuda a más arriba).

Seguramente que sí, porque ante los delitos que se les señalan, no existe recurso jurídico que valga.

Va más allá el rector; asegurando que estos señalamientos de los que se sienten víctimas son parte de una persecución política y una venganza del gobernador Rubén Rocha Moya; porque como universitarios no reconocen la Ley de Educación Superior que aprobó el Congreso del Estado, obviamente promulgada por el ejecutivo estatal. Por otro lado, el gobernador Rocha Moya insiste que es urgente que los señalados de malos manejos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, todos sean llevados ante la ley; sin excluir a nadie que se le encuentre responsabilidad.

Y para ello, inició realmente el proceso para criminalizar o limpiar de culpas a los señalados o presuntos responsables con muchos “signos externos” a la vista, que los denuncian por si solos y que por más que acudan a la simulación, las evidencias de las irregularidades los señalan doblemente. Debió verse a partir del viernes 21 de julio de 2023, en el primer encuentro con la ley en la sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria, Zona Centro y como señalábamos renglones atrás los indiciados no se detendrán en acudir desesperadamente a recursos extra-jurídicos; tan es así que en ese momento el rector Madueña Molina pidió ayuda a la sociedad civil para defender a la institución Rosalina (equivocadamente, porque la institución Rosalina es la victima) y los infractores son los funcionarios multiseñalados.

Las autoridades universitarias que debieron acudir ante “la ley” son el rector Jesús Madueña Molina, los miembros del Comité de Compras y el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera. De nuevo el Dr. Madueña Molina amenazó con volantear por todo el estado de Sinaloa pidiendo apoyo a estudiantes, padres de familia y púbico en general. La Fiscalía General del Estado a través de la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada informó que durante el mes de mayo de 2023 se recibieron diez denuncias en contra de funcionarios de la UAS por la posible comisión de delitos.

Tal como lo anunció semanas atrás del primer encuentro fallido con “la ley” el rector Madueña Molina y su contingente tomaron las calles y por todo el estado volantearon manifestándose víctimas y señalando al gobernador Rocha Moya como el principal artífice de la problemática que viven funcionarios de la UAS al ser acusados de desempeño irregular de la función pública al interior de la institución educativa.

Por lo pronto la ASE dio un plazo de 20 días a autoridades de la UAS, a partir del 3 de julio del 2023, para que informaran el destino de más de 400 millones de pesos correspondientes a ingresos propios de la institución Rosalina por concepto de inscripciones correspondiente al año 2022. Aunque las autoridades universitarias se opusieron aduciendo que no tiene facultades para ello, y van más allá al denunciar ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acusando a la Fiscalía Estatal de violentar el debido proceso, al hacer público documentos a medios de comunicación; como pleito callejero y olvidándose del debido proceso y respeto a todo juicio jurídico; en el caso UAS-Gobierno. Los uaseños quejándose cínicamente, que se estaba violando la autonomía de la UAS por parte del Gobierno del Estado y sin reparar en que la intromisión del PAS y el mal desempeño de la función pública no están contemplados en la ley orgánica uaseña y el gobernador del estado no soportó la tentación del “dimes y diretes” en que lo hicieron caer la grillada de la UAS. Olvidándose que los juicios jurídicos no son dirimibles en la prensa; que para ello están los juzgados.

La Fiscalía General del Estado solicitó el día 10 de julio de 2023 la formulación de imputación contra el rector de la UAS Jesús Madueña Molina y el apoderado legal para pleitos y cobranzas Robespierre Lizárraga, por el presunto delito de abuso de autoridad en perjuicio del servicio público.

En sus mañaneras el Dr. Rubén Rocha Moya Gobernador del Estado insistió en recomendar a los universitarios que no defiendan la corrupción, ni al rector Jesús Madueña Molina. Recalcando que es el rector y su camarilla los que están violando la autonomía con el Partido Sinaloense al interior de la institución. Y siguiendo el juicio contra autoridades uaseñas, la fiscal de Sinaloa pidió a un juez que citara al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina y al apoderado general Robespierre Lizárraga Otero por abuso de autoridad.

El 11 de abril del año 2023 inició la presente carpeta de investigación por el abuso de autoridad, cometido en perjuicio del servicio público, existiendo indicios o datos de prueba que a criterio de la representación social acreditaban la comisión del hecho señalado como delito de ABUSO DE AUTORIDAD.

Otra vez se pospuso la audiencia contra el rector Madueña Molina y el Lic. Robespierre Lizárraga por “enfermedad” de este último, según se lo manifestaron al juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum. Quedando la reprogramación para el día 18 de agosto de 2023 en la sala A.

Los que si no se enfermaron fue los de un gran contingente de alumnos, maestros y miembros del Partido Sinaloense que desde tempranas horas del día; en clara actitud de desanimar y amedrentar a las autoridades llegaron a la audiencia.

En otra orden, niega juez amparo al rector Jesús Madueña Molina (juzgado cuarto de distrito) contra orden de arresto o cualquier orden o solicitud tendiente a privar de la libertad personal.

El rector Jesús Madueña Molina y el Lic. Robespierre Lizárraga Otero son un excelente ejemplo de presuntos actos de corrupción y cinismo por los múltiples ilícitos que se les están encontrando en este “esculque” jurídico al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa; con todo y que sabedores que no estaban bien “sus cuentas” pusieron resistencia a la investigación; y son un buen ejemplo de cinismo porque se quejan de violentar la autonomía por parte del estado, a quien si le asiste la “razón” jurídica de estar pendiente del buen uso de los recursos de ese Centro de Estudios Superiores (CES).

Ellos, los funcionarios de la UAS están violentando la autonomía de la institución por sus malos manejos y por tener al Partido Sinaloense inmiscuido en todos los rincones de ese CES.

La desesperación la demuestran al pedir ayuda a la comunidad universitaria y sociedad en general haciendo marchas y gritando micrófono en mano su falsa exención de culpa.

La Auditoría Superior del Estado encontró un posible daño al patrimonio de la institución Rosalina, por más de 466 millones de pesos al no dejarse revisar y realizar la auditoria correspondiente.

Ya se vio el día 24 de julio al llegar el rector con su gran comitiva porrista al modo de quienes priorizan actitudes callejeras sobre el peso de la ley sin importarles consecuencias sociales desagradables y en ocasiones hasta nefastas; pero las practican porque en ocasiones les funcionan. En este caso el rector llegó a la audiencia acompañado de nada menos que un contingente rabioso de 20,000 personas a juicio de algunos de los presentes ¡y tampoco se llevó acabo la audiencia! Por incumplimiento de los indiciados.

En otro orden de desórdenes al interior de la UAS; desde enero de 2022 hasta junio de 2023, la Universidad ha realizado compras de aires acondicionados a empresas relacionadas entre sí, sin licitación y pertenecientes entre otros a Lenin Alonso Castro Armenta empleado de confianza en la UAS en el puesto de coordinador nivel “I” del Departamento Centro de Instrumentos dependencia adscrita a la Dirección de Control de Bienes e Inventarios con un sueldo de 22 mil pesos mensuales y también es Coordinador del Departamento Centro de Investigación dependiente de la dirección de bienes e inventarios de donde era director Melesio Cuén Díaz.

Encontraron también 5699 folios, 4530 correspondientes a 2022 por la cantidad de 88 millones y 1169 por el periodo enero-junio de 2023 equivalentes a 19 millones de pesos.

Con otros 107 millones por concepto de aires acondicionados la UAS acumula 633 millones de pesos en compras irregulares pulverizadas y sin licitar.

Dato muy importante fue el hecho de que el lunes 17 de julio por la mañana al intentar intervenir la Fiscalía General del Estado en las instalaciones uaseñas para implementar la orden judicial de revisión de cuentas, no permitieron el paso al interior de las instalaciones del recinto educativo y en una actitud muy porril las autoridades uaseñas azuzaron a la movilización pretextando e inventando que intentaban las autoridades del gobierno del estado reeditar la ocupación militar que ocurrió en recintos de la UNAM como parte del movimiento estudiantil de 1968.

Se vieron muy mal, principalmente el rector Madueña Molina.

Ante tal actitud de autoridades universitarias; manifestó Sara Bruna Quiñonez ¡no va a ser indispensable el cateo, es un acto de investigación que nosotros consideramos que sea necesario; si ellos lo impiden habrá otras maneras de llegarnos de datos de pruebas en nuestra acción persecutoria del delito.

Como dijo Héctor Ponce “el que nada debe nada teme” ¿Por qué las autoridades de la UAS se negaron a abrir las puertas de rectoría para que se cumpliera una orden de cateo?

El gobernador Rocha Moya dijo que la mayor defensa de las autoridades de la UAS es que aclaren que han hecho con tanto desparpajo de dinero que llaga a la universidad.

“Hay en la UAS, una mafia enquistada” dijo el legislador Ambrosio Chávez y se dijo arrepentido de haber apoyado a Héctor Melesio Cuén Ojeda para llegar a ser rector.

El Dr. Jesús Madueña Molina, de nuevo hizo la invitación a la comunidad universitaria y público en general para que lo acompañaran el día viernes 21 de julio al encuentro con el juez, en el Centro de Justicia Penal; en punto de las 9 horas.