Esta semana se dio a conocer el índice nacional de corrupción 2022, el cual es realizado por Transparencia Internacional (organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política internacional) y nuestro país no presenta cambios respecto a su puntuación del año anterior, es decir, nos mantenemos en el lugar 126 de 180, por lo que nuestro país es el más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el segundo más corrupto del G20.

En nuestro país hay juicios mediáticos, como los de Emilio Lozoya, Rosario Ibarra, César Duarte, Javier Duarte pero no solo en nuestro país hay juicios mediáticos, también los hay en nuestro país vecino del norte, un ejemplo sería el que se realizó en contra de Joaquín Guzmán Loera, quien el pasado 2019 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión después de 3 meses de juicio.

Actualmente hay un juicio que podría incluso superar lo mediático del sinaloense ya que muchos consideran una continuación de dicho juicio, me refiero al que existe en contra de Genaro García Luna, el otrora Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y Director de la Agencia Federal de Seguridad durante el sexenio de Vicente Fox. El juicio en su contra se lleva en la Corte del Distrito del Este del Estado de Nueva York y es acusado por tres cargos de drogas, uno de delincuencia organizada y uno más de falsedad de declaraciones donde en caso de ser declarado culpable podría pasar de 10 años a cadena perpetua en la cárcel.

¿Por qué es mediático? Por que en caso de ser declarado culpable el ex funcionario se validará un dicho que durante años se mencionó (especialmente por partidos opositores al PAN) en que el gobierno tenía una alianza con un grupo del narcotráfico, lo cual como puede deducir no es para nada menor. Nuestro país ha pedido una petición de extradición por el delito de enriquecimiento ilícito. Habrá que estar pendiente de dicho juicio.

Para terminar, esta semana la SCJN invalidó la llamada “Ley Nahle”. Esta ley declaraba como veracruzanos a las personas que tuvieran hijos nacidos en dicha entidad, ley que supuestamente buscaba favorecer a la Secretaria de Energía, ya que ella tiene hijos nacidos en dicha entidad, pero es nacida en Zacatecas. Esta ley buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución de Veracruz, a quienes como ya señalé, tuvieran hijos nacidos en dicha entidad, lo cual fue declarado como inconstitucional por parte de la SCJN. Ojo, la modificación también establece que las personas que acrediten una residencia efectiva de al menos de cinco años en dicho estado podrían ser considerados veracruzanos, así que quizá tenga alguna esperanza la secretaria. ¿O no?

La SCJN también esta semana determinó que deben atender peticiones ciudadanas realizadas a través de la red social Twitter. La autoridad tiene que ser titular de la cuenta a la que se le realice dicha petición, tiene que haber alguna norma o de manera institucional el uso de dicha red, la autoridad tiene que utilizar dicha red de manera que capta y responda peticiones, es decir no solo sea uso mediático y la persona en sí tiene que realizar una petición, no solo un comentario. Sin duda con esta determinación las autoridades tendrán que poner más atención a Twitter.

PD 1._ El próximo julio Morena lanzará su convocatoria para definir candidato presidencial. ¿Y la oposición?

PD 2._ El Presidente llamó adversario a Cuauhtémoc Cárdenas, sí a Cuauhtémoc Cárdenas.