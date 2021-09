Usted devolvió el respeto y la admiración por la investidura presidencial en millones de mexicanos entre los que yo me cuento. De los amigos uno nunca se despide. Por eso, ni mi compromiso personal con el amigo ni con el Presidente de la República están concluidos.

Agradezco la confianza y el apoyo que como Consejero Jurídico de la Presidencia me manifestó en todo momento, pero sobre todo la oportunidad de contribuir al desarrollo de la cuarta transformación de México que, tengo la certeza, va cristalizándose paulatinamente.

Rumbo a la campaña presidencial de 2006 me ofreció ganar o perder a su lado y yo decidí acompañarle. Estos años fui testigo en primera línea de su honestidad, su compromiso con los más desprotegidos y la esperanza que en ellos despierta.

Con sus pasos reconocí en usted gestos de mi padre con los que me comprometí ineludiblemente: el pleno respeto a los derechos humanos y su lucha contra la corrupción y la desigualdad como prioridad.

Julio Scherer Ibarra, el hijo, es esencialmente distinto. Julito, como se le conoce en el medio, tuvo una larga trayectoria al amparo siempre del poder priista, el mismo sistema corrupto y antidemocrático al que desde Proceso Scherer García fustigaba implacable y despiadado. Mientras el padre golpeaba a los políticos del régimen, el junior ligaba uno tras otro cargos públicos gracias a los amigos de papá, como Eduardo “El Gordo” Pesqueira Olea, Everardo Espino o Javier García Paniagua, de quien fue secretario particular cuando ocupó la presidencia nacional del PRI. Trabajó también en la gerencia del ingenio Yautepec, y luego pasó a Nutrimex, de la Secretaría de Agricultura, cuando Pesqueira Olea era el titular. También trabajó en Almacenes Nacionales de Depósito y fue efímero director de Ruta 100, en el Gobierno cardenista de la capital.

Tras repasar rasgos distintivos de la visión periodística y la personalidad de Scherer García, que personalmente constaté durante nuestra convivencia profesional de 24 años en Proceso, me referí a la trayectoria de Scherer Ibarra en los términos que enseguida resumo:

De la Libre-TA

LO MEJOR DEL NO INFORME. Momento culminante del enésimo “informe” de López Obrador fue su alusión a la satisfacción del deber cumplido en los siguientes términos: “Podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia... Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador... No dejaremos ningún pendiente... Cuando esté entregando la banda presidencial (en 2024) diré a los cuatros vientos: misión cumplida, me voy a Palenque y les dejo mi corazón”.