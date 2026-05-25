El pasado 16 y 17 de mayo, el Banco de Alimentos de Culiacán celebró con gran éxito la doceava edición del Torneo de Golf “Juntos por el Hambre”, un evento que, más allá de consolidarse como una de las competencias deportivas con mayor participación y tradición en nuestra ciudad, se ha convertido también en un símbolo de solidaridad y compromiso social.

Esta edición tuvo un significado especial. Por primera vez el torneo se realizó durante dos días y con dos salidas, representando un reto importante en materia de logística, organización y coordinación.

El sábado se jugó bajo la modalidad A Go-Go y el domingo en modalidad Bola Baja, logrando reunir a más de 140 jugadores que decidieron sumarse a esta causa en favor de las familias que enfrentan inseguridad alimentaria en nuestra región.

El nivel competitivo del torneo quedó reflejado en los tradicionales mejores o’yes. En el hoyo 2 destacaron Sergio Posadas, Alfonso Espinoza de los Monteros, Ernesto Cañedo y Juan Ramón Bernal Gaxiola. En el hoyo 9 los mejores resultados fueron para Miguel Siordia, Héctor Vázquez, Juan Ramón Bernal Gaxiola y Luis Amarante Alvarado. En el hoyo 15 sobresalieron Carlos Reyes, Alejandro Núñez, Ricardo Olin y Fernando Villarreal. Finalmente, en el hoyo 17 los mejores o’yes fueron logrados por Loreto Guerrero, Ernesto Gallegos, Eduardo Valdez y Gerardo Ley.

Asímismo, felicitamos a los equipos campeones de esta edición. El primer lugar fue para Marcos Ley, Gerardo Ley y Juan José Ley. El segundo lugar lo obtuvieron Jorge Manuel Zamudio, Jesús Óscar López y José Ernesto Gallegos. Mientras tanto, el tercer lugar correspondió a Iván Castro Godoy, Alfredo Razo y Michel Favela.

Pero este torneo no se explica solamente desde lo deportivo. Detrás de cada salida, de cada detalle y de cada jugador registrado, existe una enorme red de personas y empresas comprometidas con ayudar a quienes más lo necesitan.

Por ello, agradecemos profundamente a todos los aliados patrocinadores que hicieron posible esta edición mediante su apoyo con recursos económicos, alimentos, bebidas, premios y rifas.

De manera muy especial, reconocemos a Grupo Bours Automotriz, patrocinador principal del torneo, por creer en esta causa y sumarse de manera decidida a este esfuerzo.

También es justo reconocer y agradecer al patronato y al personal del Country Club por todo el respaldo brindado durante esta primera edición de dos días y doble salida. La disposición, atención y apoyo operativo fueron fundamentales para que el torneo pudiera desarrollarse exitosamente.

De igual manera, queremos reconocer el extraordinario trabajo de Fernanda Angulo, responsable de la organización del torneo, así como el esfuerzo y compromiso del equipo de colaboradores y voluntarios conformado por Xiomhara, Diana, Isabel, Mayte, Yamileth, Dulce, María, Martha, Misael y Jesús Daniel, quienes dedicaron tiempo, energía y entusiasmo para que cada detalle saliera adelante.

Al final, este torneo deja una reflexión importante. En tiempos donde muchas veces predominan las malas noticias, sigue existiendo una sociedad dispuesta a ayudar, participar y solidarizarse con las causas que verdaderamente importan.

Cada inscripción, cada patrocinio y cada aportación representan alimento para miles de familias sinaloenses.

Porque “Juntos por el Hambre” nunca ha sido solamente un torneo de golf. Ha sido, desde hace doce años, una muestra de que cuando una comunidad se une por una causa correcta, el impacto puede llegar mucho más lejos que cualquier cancha.