México celebrará ‘el proceso electoral más grande de la historia’ que podría ser -también- el proceso más violento de la historia.

Se repite hasta el cansancio que ésta será la elección más grande de la historia. Y es cierto, jamás se habían conjuntado en el mismo proceso en el que se renovará la Presidencia de la República, tantos cargos federales y locales a elegir, tantas candidaturas, tal número de casillas a instalar y tal cantidad de posibles electores.

Lamentablemente, en las circunstancias actuales, éste también podría ser el proceso electoral más violento de la historia; el más acechado por grupos criminales que, ejerciendo violencia explícita o implícita, tendrán capacidad de influencia en los resultados electorales.

Es una desgracia, pero la “fiesta democrática” transcurrirá, en muchos lugares del País, en un contexto de inseguridad y violencia, y de crecimiento de los intereses criminales, que harán imposible una contienda auténtica entre opciones políticas.

¿Qué posibilidades tiene un candidato o una candidata que genuinamente quiera resolver los problemas de su municipio, que realmente quiera llevar los intereses de su comunidad al Congreso local, e incluso a la Cámara de Diputados, en ciertos lugares de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Chiapas...?

Son cada vez más numerosos los sitios en los que el crimen ha actuado desde hace ya varios ciclos electorales -décadas-, para imponerle candidaturas a partidos, para eliminar competidores, para cooptar alcaldes antes de que lleguen al cargo, para amedrentar a diputados, regidores, síndicos, para exigir direcciones de la Policía, tesorerías, secretarías de Obra, o para tomar control del Ayuntamiento completo.

Lo más llamativo ha sido la violencia extrema: en los comicios de 2018 (que también fueron “los más grandes de la historia” hasta ese momento), el INE registró 98 asesinatos de políticos ligados a la elección entre septiembre de 2017 (arranque formal del proceso electoral) hasta julio, mes de la jornada electoral. Strategia Electoral registró 145 y la consultora Etelleckt contó 152 asesinatos.

En 2021, que otra vez fue bautizado como “el proceso electoral más grande -y complejo- de la historia”, el INE registró 30 asesinatos de septiembre de 2020 a junio de 2021, considerando únicamente a precandidatos y candidatos. Strategia Electoral contabilizó 88 homicidios de políticos y Etelleckt contó 102.

La violencia se ha concentrado, sobre todo, en las elecciones municipales, donde arteramente se asesina a candidatos en la calle y a plena luz del día, como le ocurrió a Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, el 13 de mayo de 2021; o se secuestra y mata al más probable ganador unas horas antes de los comicios, como le pasó a Remigio Tovar, en Cazones, Veracruz, el viernes 4 de junio de 2021.

En ese contexto, hay un dato que debería alertar a las autoridades -electorales, pero sobre todo a las de Seguridad-, que es la confluencia de elecciones locales en todo el territorio nacional y, sobre todo, la enorme cantidad de municipios que se renovarán.

En 2018 hubo elecciones de Ayuntamiento en mil 614 municipios de 25 estados; en 2021, fueron mil 923 municipios de 30 entidades (sólo Durango e Hidalgo no tuvieron elección municipal). En 2024, se votará por alcaldes en mil 801 ayuntamientos de 30 entidades (esta vez son Durango y Veracruz los únicos que no van a elección municipal). Además, en las elecciones municipales estarán en juego 14 mil 423 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. Se votará por mil 98 diputaciones de 31 legislaturas locales. Sólo Coahuila no renovará su Congreso estatal.