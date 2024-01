¿Álvarez Máynez podría desplazar a Xóchitl Gálvez como la mejor opción opositora frente a Morena? Ésa es la apuesta de su partido y sus consultores. ¿Podrá ganar la Presidencia? Se antoja imposible.

¿Por qué Álvarez Máynez?

Fue la pregunta que se hicieron muchos el pasado 9 de enero, cuando Samuel García y Mariana Rodríguez lo destaparon en un video grabado en una mesa con botanas, vasos tequileros y cervezas Carta Blanca.

Lo primero que hay que decir es: porque ya no había nadie más. Mujeres como Patricia Mercado, Senadora y ex candidata presidencial en 2006, habían anticipado su decisión de no ir; Enrique Alfaro no sólo no se ha reconciliado con la cúpula de MC, sino que se ha convertido en un factor disruptivo que aún podría causarle dolores de cabeza a Dante y al propio Máynez. Y Dante, un hombre de 73 años, no encaja con el estereotipo de juventud y frescura que pretende proyectar MC.

Es decir, en primer lugar, fue Álvarez Máynez porque no quedaba de otra.

Pero, en los estudios que alcanzaron a hacer los estrategas de MC sobre su ahora precandidato presidencial, destacan otros atributos: “joven, audaz, innovador”, y capacidad de crecimiento en un electorado que aún no lo conoce.

En las entrevistas que dio la semana pasada, Álvarez Máynez fue cuestionado por llegar tarde cuando Sheinbaum y Xóchitl han alcanzado ya suficientes niveles de reconocimiento. Y él ha contestado que ese 80 por ciento del electorado que no lo conoce, lejos de ser una desventaja, implica una amplia posibilidad de crecimiento.

Otro factor jugó en su favor: la ausencia de candidatos independientes y el hecho de que Eduardo Verástegui no haya alcanzado las firmas para estar en la boleta presidencial. En ese escenario, Álvarez Máynez se colocará como el único varón -joven- en una campaña dominada hasta ahora por dos mujeres de más de 60 años de edad.

En sus primeros discursos, el emecista ha sido especialmente duro con la alianza PRI-PAN-PRD, la “vieja política” que descarriló a su compadre Samuel, la que defraudó a su generación con una transición que construyó alternancias electorales sin alternativas democráticas.

Álvarez Máynez ha dicho, sin embargo, que su rival es Claudia Sheinbaum, descartando en automático a Xóchitl Gálvez, y ha anunciado que llegará hasta el final de la campaña.

Eso quiere decir que Álvarez Máynez estará en los tres debates presidenciales (7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo), en los que podrá mostrar otro de los atributos que juegan a su favor: capacidad retórica, agilidad mental y libertad para criticar todo, tanto a los gobiernos del pasado, como al gobierno actual encabezado por Morena.

En esas circunstancias sí es posible que Álvarez Máynez construya una especie de tercera vía entre Morena y la alianza PRI-PAN-PRD, con posibilidades de aumentar significativamente la votación de MC respecto a otras campañas presidenciales. En 2018, cuando MC fue aliado con el PAN y el PRD, obtuvo apenas el 1.7 por ciento de la votación en la presidencial y en este 2024 las encuestas que menos votación le pronostican hablan de un 7 por ciento.

¿Álvarez Máynez podría desplazar a Xóchitl Gálvez como la candidatura opositora mejor posicionada frente a Morena? Ésa es la apuesta de su partido y sus consultores.

¿Podrá ganar la Presidencia? Se antoja imposible.