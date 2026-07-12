La basura no existe, solo se transforma. Una oportunidad para Sinaloa

Pensemos en los residuos orgánicos, que según la Semarnat representan más de la mitad de lo que va a dar a los vertederos del estado. Ahí, enterrados, tienen un potencial químico y energético enorme que estamos desperdiciando

Hay una frase en la física que casi todos hemos escuchado, pero que rara vez aplicamos al día a día, “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. Esta es la Primera Ley de la Termodinámica y, si lo pensamos bien, aplica en muchos otros contextos como la “basura”. Históricamente hemos operado bajo un modelo lineal bastante miope donde extraemos, fabricamos, usamos y tiramos. Sin embargo, desde los ojos de la ecología industrial, lo que llamamos desecho es simplemente un recurso fuera de lugar; un diamante en bruto esperando la tecnología, la sinergia o el modelo de negocio adecuado para volver al juego económico.

Para Sinaloa, el gigante agroalimentario de México, cambiar este chip no es un capricho ambientalista, sino una urgencia financiera. Lo curioso es que un residuo solo se convierte en porquería cuando cometemos el error de mezclar materiales incompatibles, lo que destruye su pureza y encarece por completo su separación. Pensemos en los residuos orgánicos, que según la Semarnat representan más de la mitad de lo que va a dar a los vertederos del estado. Ahí, enterrados, tienen un potencial químico y energético enorme que estamos desperdiciando.

De hecho, Sinaloa camina literalmente sobre una mina de oro verde y biotecnológica que casi nadie ha explotado. El campo y la ganadería generan una cantidad masiva de esquilmos (es decir, todos esos frutos, utilidades o subproductos de la tierra y los animales) que hoy terminan en el olvido. Cada año, toneladas de rastrojo de maíz, paja de trigo y restos de poda son quemados o abandonados al borde de las carreteras. Al mismo tiempo, toneladas de sangre, huesos y contenido ruminal de los rastros son vertidos o desperdiciados, ignorando por completo que podrían convertirse en harinas de alta proteína, bioestimulantes agrícolas o potentes fuentes de energía limpia.

Si procesáramos esa biomasa mediante biorrefinerías, podríamos transformarla en azúcares fermentables para producir bioetanol de segunda generación o precursores de bioplásticos compostables. Esto nos permitiría crear una industria local de embalaje que sustituya, de una vez por todas, a los plásticos derivados del petróleo.

Esta misma riqueza inexplorada está latente en nuestras costas. El procesamiento de camarón, jaiba y pescado en la industria pesquera genera miles de toneladas de cabezas, caparazones y vísceras que suelen desecharse sin control. Lo que pocos ven es que estos tejidos son ricos en quitina y quitosano, dos polímeros extremadamente cotizados en la medicina, la farmacia y la industria textil por sus propiedades antimicrobianas. En el campo sinaloense, el quitosano funcionaría como un bioestimulante natural que blinda a los cultivos contra plagas y sequías. Extraerlo no solo limpiaría las playas, sino que transformaría las comunidades pesqueras en verdaderos centros de biotecnología marina, un esfuerzo que podría complementarse con la cosecha de las macroalgas que proliferan en nuestras bahías para producir alginatos.

Lo mejor de todo es que no estamos empezando de cero. El talento científico ya está en casa. En los laboratorios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el CIAD, el CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa y el Tecnológico Nacional de México, ya se están cocinando estas soluciones. Hoy en día, investigadores(as) sinaloenses ya rescatan esos exoesqueletos de camarón para crear películas invisibles y comestibles que duplican la vida útil de mangos y tomates de exportación. Al mismo tiempo, han diseñado rutas para romper la compleja estructura del rastrojo de maíz mediante enzimas, demostrando que el noroeste del país podría autoabastecerse de combustible y empaques ecológicos.

Esta visión circular ya llegó también a los empaques hortícolas del centro del estado. Las frutas y verduras que se descartan por razones puramente estéticas (porque están “feas” o no dan el tamaño para exportación) están siendo rescatadas mediante ultrasonido y microondas para extraerles licopeno y polifenoles, convirtiendo el rechazo del campo en cotizados antioxidantes para la industria farmacéutica. Incluso la tierra se está beneficiando, gracias al aislamiento de bacterias nativas, los desechos orgánicos se transforman en biofertilizantes que nutren el suelo y combaten los hongos locales, demostrando que la ciencia sinaloense prefiere la acción a la teoría.

El siguiente gran paso está en las ciudades y en los campos tecnificados, donde los plásticos que todavía se gestionan con un acopio muy rudimentario. Aunque las leyes ambientales del estado ya exigen su valorización, la gran oportunidad descansa en el reciclaje químico por pirólisis. Este proceso hornea los plásticos viejos a altas temperaturas y sin oxígeno, descomponiéndolos hasta devolverlos a su estado original, un aceite sintético que sirve como combustible industrial o como materia prima para plásticos nuevos e idénticos a los vírgenes.

Al final del día, entender que la basura no existe nos obliga a un cambio cultural profundo. El verdadero desarrollo sostenible de Sinaloa no se trata de esconder los desechos en vertederos más grandes a las afueras de Culiacán, Mazatlán o Los Mochis. El verdadero reto es diseñar una red de simbiosis industrial, un ecosistema donde la salida de una empresa sea obligatoriamente la materia prima de la de al lado. Si combinamos el rigor científico que ya tenemos con una la audacia empresarial, Sinaloa va a demostrar que su verdadera riqueza no solo está en lo que es capaz de cosechar, sino en la inteligencia para aprovechar absolutamente todo.