La trama de la ópera La Bohemia nos presenta la modesta vida de artistas bohemios del Barrio Latino de París: el poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el músico Schaunard, el filósofo Colline, la costurera Mimí y la frívola cantante Musetta, quienes no tienen ni con qué calentarse en el frío invierno y deshojan el poemario de Rodolfo para hacerlo.

Si algo caracteriza a las óperas de Giacomo Puccini es la recuperación de los sentimientos más tiernos, profundos y nostálgicos: la pobreza, el miedo, la conmiseración, la angustia, la risa, el amor, el sufrimiento.

Toda esa infinita gama de expresiones se encuentra en La Bohemia, una de sus óperas más populares, basada en el libro “Escenas de la vida bohemia”, de Henri Murger, y ambientada en París, que era en ese momento la capital de la vida cultural europea. Se estrenó en el Teatro Regio de Turín, el 1 de febrero de 1896.

Una muestra del arraigo que tuvo entre el público, lo encontramos en las palabras que Puccini pronunció el 25 de junio de 1905, en Buenos Aires, después de que tuvo que salir a saludar 20 veces agradeciendo la ovación, tras la presentación de la ópera: “Jamás creí que mis obras hubieran encontrado en este país una acogida tan favorable y entusiasta, dejando en el público una impresión tan profunda y verdadera”.

La ópera, a piano, se escenificará este sábado a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, dentro de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2025, a cargo de los elementos del Taller de Ópera, que dirige el maestro José Manuel Chú. En Mazatlán se representará el lunes 13, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

