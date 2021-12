La cadena del despojo y la contaminación en Topolobampo

'Solo un ciego no ve que estamos siendo desplazados de nuestra comunidad. Lo que nuestros padres y abuelos disfrutaron, ya no lo pudimos hacer nosotros, lo que en la actualidad gozamos, probablemente, no les toque a nuestros hijos'.

Este texto revelador sobre el despojo y contaminación paulatina de la Bahía de Topolobampo me lo hicieron llegar sin firma y dado que en él hay una perspectiva histórica sustentada lo convierte en una obra de interés público. Así, me permito presentarlo a los lectores de Noroeste, para que estos, tengan más claro lo que está sucediendo en la costa norte del estado de Sinaloa. Que, como se sabe, en el sistema lagunar de la zona se pretende levantar una planta de producción de amoniaco ante la resistencia de comunidades indígenas, pesqueras y ambientalistas. Estas comunidades la semana antepasada suscribieron la llamada Declaración de Ohuira, donde nuevamente manifiestan su rechazo a la planta que se quiere legitimar mediante el resultado de una consulta ilegal y, con un claro sesgo, a favor de los inversionistas suizo-alemanes que están operando a través de GPO y políticos del PRI y Morena con el apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno. Ante lo escandaloso del caso llamó la atención, a principios de octubre vinieron dos periodistas alemanes: Anne Demmer y Wolf-Dieter Vogel, para entre otros, reportear lo que está sucediendo en este tipo de comunidades y ya fue transmitido en la radio alemana. Basta ver los reportajes de DW en español para darnos cuenta del interés que existe en el país germano sobre el tipo de inversiones y el impacto que tiene en el medio ambiente del país huésped. Con fines de claridad sólo se realizaron algunos ajustes de forma al texto.

“¡Los verdugos

de Topolobampo!

¿Quiénes han sido los verdaderos enemigos de Topolobampo? Mucho se nos ha culpado a los pobladores de la situación de nuestra comunidad, uno de esos verdugos tenía un lema, decía: “A los de Topo dales una cerveza y les puedes picar el cu...”. Nos han puesto en el papel de culpables, cuando la raíz de todo es un fenómeno político-social, donde mencionaremos a los protagonistas. Solo un ciego no ve que estamos siendo desplazados de nuestra comunidad. Lo que nuestros padres y abuelos disfrutaron, ya no lo pudimos hacer nosotros, lo que en la actualidad gozamos, probablemente, no les toque a nuestros hijos. A cualquier lado que voltees en Topolobampo ya está acaparado. Antes de llegar al puerto, encontramos a grupo Calsa demoliendo los cerros, que ojo, son nuestra barrera natural contra huracanes. Hacia atrás de estos cerros están los acuicultores comprando humedales, para sus granjas de camarón. Hacia nuestro lado izquierdo llegando a Topolobampo, acaban de cercar una gran extensión de terreno, desconozco quién, pero también es propiedad federal. Ahora pasemos a los puntos rojos, trataremos de ser muy puntuales, ya que cada uno se merece una publicación en especial: - API._ Una paraestatal silenciosa, que día con día busca los medios para apropiarse más y más de Topolobampo. Acabó con el cerro de Las Gallonas, eso mismo, lo utilizó como relleno para ganarle terreno al mar. Lo cual es zona de pesca para los habitantes. En ese mismo tenor fue cerrado el acceso a una zona de recreo para los topolobampenses conocida como El Triangulito y Las Luces. A los comerciantes locales les cobra por suministrar algún servicio, que en su mayoría son de alimentos, restringe el acceso a todos sin excepción, adjudica las “concesiones” a empresas de alto riesgo. De una manera maquiavélica junto con gobierno llevaron a la decadencia a la Secundaria Técnica #9. Ahora, dicen, que está dentro del polígono de API siendo que la secundaria se creó muchos años antes. Intentó cerrar el acceso al muelle pesquero de la flotilla de altamar y cobraron un impuesto especial por cargar combustible. En ese mismo sentido hay tres compañeros denunciados por sabotaje. ¿Cuál ha sido el beneficio por parte de API y de las empresas que ahí están para Topolobampo?

Pemex y CFE

Llegaron hace décadas, cuando la conciencia ambiental y el flujo de información era otra. Las dos empresas acabaron con criaderos naturales de camarón, rellenaron el humedal, talaron manglar. En esa zona de manera constante hay olor fuerte a amoniaco. CFE por muchos años, todos sus desechos al quemar combustóleo los estuvo arrojando al aire, que a la vez respiramos nosotros, aunado de la succión del agua de la bahía y del retorno a mayor grado de temperatura y salinidad. Son empresas que han impactado se manera negativa nuestro entorno, han contaminado el ecosistema y afectado nuestra salud, en Topolobampo cientos con cáncer y cuantos muertos por infarto. Tenemos la tarifa más alta en electricidad, siendo que aquí se genera. La gasolina más cara siendo que aquí llega y se almacena y para finalizar la mayoría de los empleados son foráneos. Un compañero preso, denunciado por parte de CFE por los delitos de secuestro y sabotaje.

¿Qué beneficio han

dejado Pemex y CFE

para Topolobampo?