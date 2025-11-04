La diosa Ocasión era representada calva, excepto por un mechón que caía sobre la frente; además se le pintaba con alas en los talones y apoyando sus pies sobre una esfera resbaladiza. El hecho de que solamente tuviera un mechón de pelo sobre la frente, significaba que había que asirla cuando te la toparas de cara, pues si se pasaba la oportunidad al encontrarla, ya no se le podía asir por la nuca completamente calva.

“La oportunidad la pintan calva”, reza un antiguo refrán del tiempo del imperio grecorromano, pues la diosa Ocasión era representada calva, excepto por un mechón que caía sobre la frente; además se le pintaba con alas en los talones y apoyando sus pies sobre una esfera resbaladiza. El hecho de que solamente tuviera un mechón de pelo sobre la frente, significaba que había que asirla cuando te la toparas de cara, pues si se pasaba la oportunidad al encontrarla, ya no se le podía asir por la nuca completamente calva.

En la Serie Mundial de las Ligas Mayores de beisbol, que finalizó el sábado, la calvicie de la oportunidad estuvo muy presente. Los Dodgers de los Ángeles se habían plantado muy bien al ganar el cuarto juego en 18 entradas, y posicionarse empatados en la pizarra a dos juegos por bando.

Sin embargo, parece que ese desgaste físico y emocional les afectó notoriamente, pues en el quinto juego los Blue Jays de Toronto se alzaron con una cómoda ventaja de 6 carreras a 1, con una excelente labor del pitcher novato Trey Yesavage, por lo que la serie se trasladó a Canadá con números de 3 juegos a 2, a favor del equipo local.

No obstante, los Dodgers agarraron la oportunidad por el mechón de la frente y se alzaron con las dos victorias en campo rival. El sexto juego lo ganaron 3 carreras a 1, mientras que el séptimo cotejo fue electrizante. Dodgers empató el juego a 4 carreras en la novena entrada con jonrón de Miguel Rojas, y se decidió en la undécima entrada con un jonrón solitario de Will Smith para sellar la victoria 5 carreras a 4. El pítcher Yoshinobu Yamamoto fue el jugador más valioso.

¿Aprovecho mis oportunidades?