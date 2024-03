santamar24@hotmail.com

Aun siendo plenamente cierto que la violencia en México está muy extendida y en aumento, la estrategia de la ingeniera Gálvez, por lo menos en la primera semana de su campaña, no ha obtenido resultados favorables en las encuestas. Si leemos y escuchamos a casi todos los medios del País donde las noticias y comentarios señalan la violencia delictiva y la incapacidad del Gobierno federal para contenerla, se creería que la inmensa mayoría de los ciudadanos reaccionaría en contra de AMLO y Claudia Sheinbaum, pero no es así, las encuestas no lo demuestran.

Xóchitl ha decidido centrar su campaña electoral en dos aspectos sobresalientes: 1) la imagen de la inseguridad y el miedo, 2) la aceptación de los programas sociales cuatroteístas y una oferta de hacerlos aún más accesibles y nutridos.

Según la plataforma Business Insider y varias fuentes más, las siguientes son las preocupaciones centrales de los mexicanos al iniciar 2024:

Para los mexicanos, las principales preocupaciones cambiaron un poco con respecto a los promedios globales. La principal preocupación es el crimen y la violencia (55 por ciento), seguidos por el desempleo (36 por ciento), la inflación (31 por ciento), la pobreza y desigualdad (27 por ciento) y la corrupción política-financiera (24 por ciento).

En comparación con los resultados del año 2023, las preocupaciones para los mexicanos prácticamente se mantuvieron iguales, solo cambiaron de lugar. La inflación se encontraba como problema principal, con 36 por ciento de los encuestados y este año hubo una disminución. El desempleo cobró relevancia en 2024 y hoy en día le preocupa a 36 por ciento, solamente por detrás del crimen y la violencia.

En términos generales, poco más de la mitad (56 por ciento) de los encuestados en nuestro País considera que las cosas en México van en la dirección correcta. De acuerdo con el estudio, este optimismo ha bajado en comparación con los dos meses anteriores; en diciembre de 2023, 61 por ciento estaba de acuerdo, mientras que en noviembre de 2023 era 60 por ciento.

Como vemos, la candidata del PRIANPRD no se equivoca cuando señala que lo que más apremia a los mexicanos es el crimen y la violencia. Lo contradictorio es que, a pesar de ese señalamiento reiterado a lo largo del último año de gobierno de López Obrador, incluso cuando en enero y febrero hubo fuertes e insistente señalamientos y acusaciones recogidas por poderosos medios de comunicación, entre los que resalta The New York Times, la popularidad de AMLO aumentó en las encuestas más recientes, incluyendo la del diario El Financiero, un medio al que no se puede decir que simpatice con Morena y su gobierno.

Entonces, aun siendo plenamente cierto que la violencia en México está muy extendida y en aumento, la estrategia de la ingeniera Gálvez, por lo menos en la primera semana de su campaña, no ha obtenido resultados favorables en las encuestas. Si leemos y escuchamos a casi todos los medios del País donde las noticias y comentarios señalan la violencia delictiva y la incapacidad del Gobierno federal para contenerla, se creería que la inmensa mayoría de los ciudadanos reaccionaría en contra de AMLO y Claudia Sheinbaum, pero no es así, las encuestas no lo demuestran.

Los partidos que sostienen a Xóchitl le han apostado a la estrategia del miedo para ganar adeptos y votos, y se podría apostar que sería exitosa dada la violencia extrema que impera en México, pero además de que no está resultando exitosa, al menos en lo inmediato, habrá que decir que basarse en una campaña de miedo puede provocar rechazo entre muchos electores, quizá la mayoría, por ser negativa, por apostarle al pesimismo. Una estrategia de miedo no invita a salir a votar sino a la reclusión sufragante.

Al margen de lo anterior, Xóchitl y los partidos que la postulan acusan a Morena de complicidades con el narco y de ser incapaces de combatir la violencia criminal, pero no convencen a la mayoría de los ciudadanos de que el PRI, PAN, PRD, y en el caso específico de Sinaloa, el PAS, de ser inocentes. Incluso, es ya muy visible en varios estados, incluyendo el nuestro, que estos partidos postulan candidatos identificados con los grupos de poder fáctico con los que quieren relacionar exclusivamente a Morena. Los mexicanos no son tan ingenuos e ignorantes como para desconocer quién es quién en sus localidades. Esta es otra razón por la que la estrategia del miedo del PRIANPRD no les está funcionando.

Por otra parte, Xóchitl insiste todos los días de que ella no va a eliminar los programas sociales que ha establecido el gobierno de López Obrador y que, además, los va a ampliar. Lo cierto es que los partidos que la apoyan los combatieron y los señalaron de insostenibles a mediano plazo. Decían que era la expresión más pura del populismo económico cuatroteísta. Bueno, pues ahora, sabiendo que cualquiera que se manifieste en contra de ellos de antemano está derrotado electoralmente, han tenido que simular que los aceptan. Lo cómico e incluso vergonzoso es que mucha gente que critica los programas de ayuda y asistencia social, porque son dádivas para “los huevones”, puntualmente recoge el dinero porque dice que, “a final de cuentas son nuestros impuestos”.

¡Imagínense, si integrantes de las clases medias y altas no quieren dejar de recibir ese dinero, la gente que verdaderamente lo necesita pues le concede un alto valor al gobierno de AMLO! El macuspeño entendió perfectamente las necesidades y la mentalidad predominante entre los mexicanos e ideó programas sociales que hasta ahora han sido imbatibles y son el sostén político de Morena. Los pobres, una gran mayoría en nuestro País, votan por una marca que les significa dinero constante y sonante.

A pesar de pésimos gobernantes locales y de los enormes errores de AMLO, y de que tampoco ha sabido combatir la corrupción, Morena es sinónimo de ayuda social, y mientras lo pueda seguir haciendo va a ser muy difícil que los derroten.