En Sinaloa, el dirigente nacional del PRI ya tomó la decisión de impulsar al senado a su incondicional plurinominal, la Diputada Paloma Sánchez, quien afirmó que regresa a su estado natal para ‘revivir al PRI’, con quien coincido, después de la renuncia masiva de liderazgos y militantes es la imagen de un cadáver.

“Sinaloa no es el único caso Jesús, en la oficina de Xóchitl se han multiplicado las quejas por los nombramientos que se esperan para las candidaturas del Frente Opositor en varios estados. Los partidos traen los suyos y estamos viendo que el tema de la rentabilidad no es algo que le importe al PRI en lo nacional y al PAN en los estados, los grupos presionan para meter a sus cuadros. Van por lo suyo, quieren acomodar a sus cercanos y la candidata es, en el mejor de los casos, cosa de segundo plano”.

Me gustaría tomar parte de estas ideas para mi próxima columna, le comenté a un amigo mío, a quien por circunstancias de la vida le correspondió estar ahora en un espacio privilegiado en el cuarto de campaña de la candidata de oposición en México. “Xóchitl no tarda en dar un manotazo en la mesa, Sinaloa es un ejemplo de lo que buscan algunos en el Frente Opositor” me dijo.

Nombrados los equipos, los “cuartos de guerra” tienen dentro de sí, la representación de múltiples intereses que acompañan las candidaturas. Santiago Creel Miranda será el responsable de la coordinación de campaña de la Senadora con licencia. En estos meses, en donde la candidata del Frente Opositor bajó 2 por ciento en las preferencias según la encuesta del grupo Reforma, lo más difícil ha sido armar los equipos de trabajo en las entidades federativas y conformar alianzas que dejen satisfechos a todos.

En municipios, distritos y circunscripciones, unir a los enemigos históricos en un solo frente electoral parece tarea complicada. PAN, PRI, y lo que queda del PRD, están cerrando filas para que no se les “meta nadie”. Quieren tomar todos los espacios y candidaturas, sobre todo aquellas que representen un acceso casi directo a los espacios de poder.

Esta discusión nacional, quedó plasmada en Sinaloa en un desplegado que ciudadanos, empresarios, líderes camarales, médicos, académicos y representantes de organizaciones intermedias hicieron patente al Frente Opositor para solicitar la candidatura de Sergio “Pío” Esquer como un representante ciudadano que, según lo dicho de las y los firmantes, “tiene lo que las y los mexicanos quieren ver en la política: compromiso, transparencia, capacidad para trabajar y servicio a los demás”.

Lo que los firmantes no saben es que “Alito”, al enterarse de su petición soltó una carcajada, no los conoce ni sabe quiénes son. Encerrado en su burbuja, está atendiendo las cosas que son importantes para él y lo que represente la continuidad de su mandato al interior del tricolor. Si ya fue derrotado en varias entidades federativas, qué más le puede dar, ser derrotado en una elección más, en donde, además, no lleva candidata a la elección presidencial.

Los que, sí conocen a los signantes del desplegado, son los priistas y panistas locales, porque muchos de ellos han sido generosos cuando les tocan la puerta y piden consejo y apoyo para los procesos electorales, cuando los del PRI y los del PAN buscan financiamiento para proyectos y aventuras políticas. Las dirigentes Paola Gárate y Bernardino Antelo, Álvaro Ruelas, Érika Sánchez, Roxana Rubio, Luis Ángel Guatimea, conocen bien lo que pesan esas firmas pro “Pío” y lo mucho que pierden si deciden hacer caso omiso a su única e inflexible petición. ¿Los quieren con ellos o los quieren en contra de ellos? O ¿qué ganan los ciudadanos apoyando el capricho personal de Alejando Moreno en Sinaloa?... Luego le seguimos.