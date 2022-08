El profesor entendía claramente que a un ser humano educado es difícil engañarlo y manipularlo. Por eso, recalcó que un hombre ignorante alcanza fácilmente la condena de cadena perpetua...

El escritor y periodista italiano, Corrado Augías, hizo memoria de cuando inició sus estudios de preparatoria. Indicó que su profesor de filosofía planteó una pregunta abierta a todos los alumnos: “¿De qué sirve estudiar?”. Señaló que paulatinamente comenzaron a surgir tímidas respuestas: “Crecer bien”; “convertirse en buenas personas”, entre otras contestaciones más o menos concordantes. Sin embargo, el maestro negó rotundamente con la cabeza. Como nadie acertaba a esbozar otra posible respuesta, subrayó: “Para escapar de la cárcel”.

Con esta precisión, tal vez, más de alguno de nosotros recordará una clásica frase del filósofo Pitágoras: “eduquen a los niños y no tendrán que castigar a los hombres”. Empero, la contestación del maestro no era tan ingenua y elemental, sino que abría un amplio arco iris en el horizonte. Por eso, añadió: “La ignorancia es una prisión”.

Y resaltó: “Porque ahí dentro no entiendes y no sabes qué hacer. En estos tres años tenemos que organizar la fuga más grande del siglo. No será fácil, te quieren idiota. Pero si trepas por encima del muro de la ignorancia entonces comprenderás sin tener que pedir ayuda y será difícil engañarte”.

El profesor entendía claramente que a un ser humano educado es difícil engañarlo y manipularlo. Por eso, recalcó que un hombre ignorante alcanza fácilmente la condena de cadena perpetua:

“Hay un episodio imborrable que me vino a la mente cuando leí que solo uno de cada 20 niños entiende un texto. Y pienso en los otros 19, que luchan por escapar y se arriesgan a una cadena perpetua por ignorancia. Un buen gobierno debe salvarlos porque es lo correcto, es su obligación. Y porque el riesgo es inmenso: las mentes débiles dependerán de los hombres más viles”.

¿Estoy prisionero en la cárcel de la ignorancia?