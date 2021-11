La Casa por la Ventana en El Cid

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de los últimos días....

ANUAL DE EL CID. – Exitosa fue la presentación que, del 47 Torneo Anual Internacional de El Cid, se realizó el lunes pasado en las instalaciones del complejo turístico de Zona Dorada.

Representantes de los diversos medios de comunicación atendieron al llamado del comité organizador, para estar presentes en la explicación de los pormenores del torneo que, de entrada, cerró sus registros una semana antes, por lo que se asegura la participación activa de 244 jugadores integrados al field en 8 categorías diferentes.

El comité, encabezado en la rueda de prensa por Ernesto Osuna Azcona, Johny Sterling, Martha Herrera y Adrián Salum, explicaron que, finalmente y después de un año de ausencia por causas plenamente reconocidas y justificadas, se marca el retorno de este interesante evento que tiene poco más de 3 millones de pesos en premios a repartir.

Las preguntas fueron nutridas y todas las dudas aclaradas por lo que se dejó en claro un torneo que marcará un hito en la historia del club, aparte de que se tiene una lista de espera de más de 25 jugadores que no alcanzaron cupo.

El evento prácticamente dio inicio desde el lunes anterior ya que, dentro de la programación, se establecen 4 rondas de práctica, mañana jueves se efectuará el primer evento que conlleva premio, con el torneo de putter y poco después, al filo de las 6.30 de la tarde, da inicio el cóctel de bienvenida en el que se observará, desde luego, la regulación en cuanto a la presencia de la pandemia, que pese a lo que pese, aún está presente en los diversos confines del universo.

Ese fue uno de los temas principales, en los que se puso énfasis, de que derivado de las restricciones es por lo que se optó por cerrar el cupo a 244 jugadores, cuidando los aspectos fundamentales como la previsión al contagio de coronavirus.

Así pues, mañana jueves da inicio el evento en lo deportivo, y viernes, sábado y domingo se definirán los premios a repartir, que, como se ha establecido, tiene destinados más de 3 millones de pesos, entre los que destaca el hecho de que todos los hole in one que se presenten, serán premiados con vehículos último modelo o 200 mil pesos, depende el hoyo en que se realice, pero no habrá límite.

Además, se programaron diversas actividades como recorridos turísticos a los acompañantes o a los mismos jugadores que podrán utilizarlos en sus lapsos de descanso.

Por lo pronto, los jugadores ya iniciaron sus rondas de práctica y mañana jueves, todo mundo al putting green a tratar de conseguir uno de los valiosos premios que se destinados al respecto.

Por allá nos vemos...

LOS PEQUES. – Buen resumen, obtuvieron los golfistas mazatlecos en su intervención en el Kids local Cup que se realizó el pasado fin de semana en las preciosas instalaciones de Estrella del Mar que, poco a poco, y gracias a l formidable empuje de sus trabajadores de campo encabezados por nuestro amigo David Xolo, hacen que los estragos de los huracanes recientemente presenciados, sean eliminados.

Por lo pronto, el domingo fue fructífero para los jugadores mazatlecos, principalmente Santiago del Águila que consiguió un formidable score de 73 (uno arriba del par de campo) para allegarse el primer puesto en la categoría hasta 16 años, además, Emiliano Corral, y varios jugadores más, los que fueron enumerados atinadamente por nuestro compañero Carlos Robles en su crónica del evento.

Nuestras felicitaciones para todos ellos, dan señal de que los eventos en los que intervinieron este mes, han resultado benéficos, eso ni qué decirlo, y por ello es que, por lo pronto, ya se allegaron de buenos resultados.

No por nada las tres semanas previas se habían realizado actividades, entre las que destaca la organización de la fase Mazatlán de la MJGA, efectuado en El Cid la segunda semana de octubre.

MUCHO TURISMO. - Y por lo pronto, en el complejo de Carlos y Fernando Berdegué continúa la actividad que no ha cesado durante 4 semanas, para beneplácito no sólo de los empleados de El Cid y sus dueños, sino de Mazatlán, que sigue creciendo en acopio de turistas que acuden a eventos deportivos diversos, pero en lo particular en el golf que avizora un horizonte promisorio, no por nada tuvimos a un gobernador del estado golfista y visionario porque a Mazatlán le vaya bien en lo turístico, principal fuente de recursos para todos los mazatlecos.

Bien hecho, Quirino...

Y hasta la próxima semana primero Diosito, cuídese que nada le cuesta... el coronavirus sigue acechando familias mazatlecas, recuérdelo...

Saludos...