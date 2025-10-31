La centralidad de Malasia

Es claro que Lula está desplegando una verdadera estrategia internacional con presencia en muchos foros multilaterales. Quizás el Gobierno mexicano debería tomar nota de lo que implica realmente ser un actor internacional de importancia.

Uno de los momentos más relevantes de la geopolítica mundial en los últimos días fue indudablemente la 47 Cumbre de ASEAN celebrada en Kuala Lumpur. Con esto se cierra brillantemente la presidencia de Malasia en ese organismo geopolíticamente estratégico.

Uno de los más importantes logros fue la ascensión de Timor Oriental como nuevo miembro de la gran organización del Sudeste Asiático. Este país tendrá ahora la oportunidad de aprovechar los mecanismos de ASEAN para impulsar su desarrollo.

Durante la celebración de la Cumbre también se signó un importante acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, con presencia del Mandatario de Estados Unidos. Igualmente, los líderes de ASEAN reiteraron su compromiso con el Consenso de los Cinco Puntos como guía para detener la violencia en Myanmar. Destacaron también una serie de reuniones multilaterales y bilaterales importantes, como la del Presidente de Brasil, Lula DaSilva, y Donald Trump. Ambos líderes conversaron, entre otros temas, de una posible reducción de aranceles por parte de Estados Unidos a Brasil, que ahora son del 50 por ciento de las exportaciones brasileñas.

Es claro que Lula está desplegando una verdadera estrategia internacional con presencia en muchos foros multilaterales. Quizás el Gobierno mexicano debería tomar nota de lo que implica realmente ser un actor internacional de importancia.

De la misma manera, se llevó a cabo un foro paralelo entre ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo en el que ambas partes comenzaron negociaciones hacia el establecimiento de un área de libre comercio. Es trascendental entender que la dinámica que quiere imponer la administración Trump, fundada en una guerra arancelaria mundial, no es necesariamente ni compartida ni practicada en muchas partes del mundo. En este sentido, también se avanzó en un Acuerdo de Libre Comercio entre ASEAN y China.

Aunque el Premier chino, Xi Jinping, y el Presidente Trump no tuvieron reuniones oficiales, sí se acaban de ver en la ciudad surcoreana de Busan, en el marco de la Cumbre de la APEC, donde trataron de reducir sus tensiones comerciales. Sin duda esta reunión es importante, ya que, en cierto modo, el futuro del mundo depende mucho de que China y Estados Unidos trabajen en conjunto con el resto de las naciones para establecer las condiciones de lo que el filósofo Immanuel Kant denominó la paz perpetua. El mundo se encuentra en un momento de reconfiguración del que ningún país aspiraría a quedarse al margen.

De cualquier manera, es claro que Malasia ha realizado un extraordinario trabajo en la presidencia de ASEAN, cuyo liderazgo pasará ahora a Filipinas. Por razones geográficas, nuestro país está destinado a tener cada vez más un papel preponderante en Asia, uno de cuyos pivotes esenciales es Malasia. Esperemos que nuestros gobernantes se den cuenta de esto y comiencen a pensar en una verdadera estrategia para incrustarse mucho más a fondo en los foros y debates que ocurren en el Indo-Pacífico.