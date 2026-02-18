‘La chica de la aguja’ cuenta la historia real de Dagmar Overbye, acusada de asesinar a 26 bebés entre 1915 y 1921. El director Magnus von Horn da cuenta de la crisis económica que vive Dinamarca tras la Primera Guerra Mundial, y el contexto particularmente difícil para las mujeres

La chica de la aguja (Dinamarca, 2024) es una película del director danés Magnus von Horn, que se basa en hechos reales que transcurren de 1915 a 1921.

La historia se desarrolla en la Copenhague de 1919, donde Karoline, una joven obrera que trabaja en una fábrica, es despedida por su jefe tras quedar embarazada.

Ella decide hacerse un legrado en los baños públicos cuando va a ducharse. Una mujer llamada Dagmar y su hija Erena le ayudan a no ser descubierta después de que intenta abortar.

La envuelven en una toalla y la acompañan a la entrada del edificio en el que vive, no sin antes decirle que cuidara la hemorragia, y que si ésta continuaba, fuera al médico. Pero que si lograba salvar al bebé, se lo llevara.

Karoline logra tener a su bebé y se presenta con Dagmar, quien le promete mandarlo con gente buena y adinerada que pueda brindarle una vida digna, pero para ello le pide una cuota que Karoline no completa.

Así es como ella empieza a trabajar como nodriza de los bebés que llegan a la agencia clandestina de colocación que dirige Dagmar, que promete a las madres colocar a sus hijos con buenas familias.

Ella, después de lo que ha vivido, confía en la bondad de quien la ayuda a resolver su problema y hasta se vuelven “amigas”, pero al tiempo se da cuenta de lo que realmente ocurre.

Dagmar, después de que le entregan a los niños, los mata y entierra, y éstos desaparecían sin dejar rastro. En ese momento ya tiene un vínculo cercano con Dagmar, que no sabe cómo romper.

La realidad se descubre cuando llega Frida, una antigua amiga de Karoline, a la agencia para dejar a su hijo no deseado, pero a las horas y después de ver a su amiga con la mirada perdida, decide regresar diciendo que se ha arrepentido.

Dagmar se niega a abrirle, así que llega la policía para arrestar a la criminal y llevarse a su hija biológica, Erena, a un orfanato, mientras Karoline salta por la ventana, pero sobrevive.

La Karoline en la vida real descubre la manera de operar de la asesina y es pieza clave para detener a la verdadera Dagmar Overbye, que fue acusada de asesinar a 26 bebés entre 1915 y 1921. Para matar a los niños, incluido uno de sus hijos, utilizaba métodos como el ahogamiento y el estrangulamiento.

En 1921, después de ser detenida y comprobados los asesinatos que cometió, Dagmar fue condenada a muerte. El caso extremeció a la sociedad danesa y obligó a cambiar el sistema y las leyes de adopción.

La asesina en el juicio sostiene que hizo lo correcto ayudando a muchas mujeres desesperadas e imposibilitadas para mantener a sus hijos en la posguerra.

El director da cuenta de la situación del país después de la Primera Guerra Mundial, donde está presente la crisis económica y la dificultad que tiene la población más pobre para sobrevivir. En ese contexto, el caso de las mujeres es particularmente difícil.

La historia está muy bien contada, y siempre mantiene un alto grado de un real dramatismo. Las actuaciones son convincentes y poderosas. La fotografìa en blanco y negro subraya el dramatismo de la historia con imágenes que impactan.