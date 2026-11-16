La ciudad que dejó de ser de quince minutos

Los automovilistas no son los únicos que sufren los impactos del congestionamiento vial. Pues los usuarios del transporte público, ciclistas y peatones también se ven seriamente afectados, sin ser los causantes

La llamada “ciudad de los quince minutos” es un modelo de planificación urbana que propone que los habitantes puedan satisfacer sus necesidades cotidianas a una distancia que no supere los quince minutos desde su vivienda, preferentemente caminando o en bicicleta. El concepto fue desarrollado y popularizado por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, profesor de la Universidad de la Sorbona, en París.

Hace no muchos años, en Mazatlán, buena parte de las actividades cotidianas estaban a ese tiempo de distancia. El trabajo, la escuela, el supermercado o los espacios de recreación podían encontrarse cerca de casa. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la expansión de la mancha urbana y el incremento del parque vehicular han modificado radicalmente esa realidad.

Después de conocer la propuesta de Carlos Moreno decidí poner a prueba mi propio caso. Yo vivo a once kilómetros de mi lugar de trabajo en la universidad, la tengo medida por la aplicación Google maps y por el odómetro de mi auto. Por tratarse de una ciudad de tamaño medio, se puede decir que, es una distancia relativamente cercana, pero hago treinta minutos en llegar.

En otras palabras, una distancia de once kilómetros se ha convertido en un recorrido de media hora. No es que conduzca a una velocidad particularmente baja; el problema es que buena parte del tiempo se pierde en los congestionamientos vehiculares, que cada año parecen intensificarse.

Esta situación me ha obligado incluso a ser más tolerante con los estudiantes que llegan tarde a clase. Después de todo, si para quienes utilizamos automóvil los traslados se han vuelto complicados, el problema es todavía mayor para quienes dependen del transporte público. Y el problema se agudiza durante los fines de semana y los periodos vacacionales, cuando al tránsito habitual se suma el flujo de visitantes que recibe el puerto.

Pero el congestionamiento vehicular no es el único problema. Hay otro elemento que ayuda a explicar por qué trasladarse en Mazatlán se ha vuelto cada vez más complicado, y es que somos una ciudad monocéntrica.

Una ciudad monocéntrica se caracteriza por organizar buena parte de sus actividades económicas, alrededor de un núcleo principal. En el caso de Mazatlán, ese núcleo se encuentra particularmente vinculado con la franja costera, donde se concentra una parte importante de la infraestructura hotelera, restaurantes, comercios y demás unidades económicas relacionadas con el turismo.

Esta configuración urbana provoca que una proporción considerable de la población tenga que desplazarse desde las colonias periféricas y los nuevos desarrollos habitacionales hacia ese mismo núcleo para trabajar.

Cabe decir que este fenómeno no es exclusivo de Mazatlán, pues ocurre en muchas ciudades mexicanas conforme crecen territorial y demográficamente. Una encuesta de la Secretaría de Economía señala que el tiempo promedio que los mexicanos destinan para trasladarse a sus centros de trabajo es de 33 minutos con una tendencia al alza cada año.

Las consecuencias de este problema impactan en nuestra calidad de vida y nuestra propia seguridad, ya que el estrés aumenta la agresividad al volante, lo que puede llevar a conductas riesgosas como exceso de velocidad, cambios bruscos de carril y adelantamientos peligrosos. Aquí también es importante mencionar que, ante un eventual incidente, la reacción puede ser un enfrentamiento violento con otro conductor.

Los automovilistas no son los únicos que sufren estos impactos. Pues los usuarios del transporte público, ciclistas y peatones también se ven seriamente afectados, sin ser los causantes.

La solución no es para nada sencilla, mucho menos inmediata. En un futuro próximo se requerirán de nuevas y más amplias vialidades, pero por lo pronto algunas medidas pueden ser: 1. Mejorar la oferta de transporte público; 2. Planificar una ciudad policéntrica; 3. Incentivar el uso de vehículos no motorizados; 4. Coordinar los semáforos; 5. Facilitar carriles dedicados al transporte público; y/o 5. Acostumbrarnos a un nuevo ritmo de la ciudad que dura más de quince minutos.

Es cuanto....