La claridad también es productividad

Las empresas no avanzan a la velocidad de sus planes, sino a la velocidad con la que las personas comprenden, ejecutan y coordinan esos planes.

La mala comunicación no sólo genera malentendidos; convierte talento productivo en energía desperdiciada

El desperdicio más costoso que no aparece en los estados financieros Cuando pensamos en pérdidas empresariales solemos imaginar inventarios obsoletos, gastos innecesarios, retrasos operativos o clientes que deciden marcharse. Sin embargo, existe un desperdicio mucho más frecuente y difícil de medir: el trabajo que debe repetirse porque alguien no entendió correctamente lo que debía hacer. Todos lo hemos visto. Un colaborador realiza una tarea que después debe corregirse. Un equipo avanza durante días en una dirección equivocada. Una reunión termina sin acuerdos concretos. Un correo genera más preguntas que respuestas. Un problema importante no se comunica a tiempo y termina convirtiéndose en una crisis. Ninguno de estos hechos parece particularmente grave cuando se observa de manera aislada. Pero cuando ocurren todos los días, en múltiples niveles de la organización, terminan consumiendo cientos de horas de trabajo y miles de pesos en recursos que jamás generan valor. Lo más preocupante es que muchas veces nadie percibe el origen real del problema. Se culpa a la ejecución. Se culpa a las personas. Se culpa a la falta de compromiso. Cuando, en realidad, el problema comenzó mucho antes: en una instrucción confusa, una expectativa mal expresada o un acuerdo que nunca quedó verdaderamente claro. La comunicación deficiente tiene un efecto silencioso. No detiene el trabajo. Hace algo más peligroso: permite que todos sigan trabajando en direcciones distintas.

Cuando todos trabajan y nadie avanza

En toda organización existen personas inteligentes, experimentadas y comprometidas. Sin embargo, incluso el mejor talento pierde efectividad cuando cada integrante interpreta las prioridades de manera diferente. Imaginemos una situación común. Un director comenta: “Necesitamos resolver esto lo antes posible.” La frase parece razonable. Pero también deja abiertas múltiples interpretaciones. ¿Qué significa exactamente “lo antes posible”? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Esta semana? ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿Quién tiene autoridad para decidir? ¿Cuál es el resultado esperado? Cada persona completa los espacios vacíos con sus propias suposiciones. Y las suposiciones son uno de los mayores enemigos de la productividad. Las organizaciones más efectivas no operan sobre interpretaciones. Operan sobre acuerdos claros. Por eso, las mejores conversaciones empresariales suelen responder cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué debe lograrse? ¿Quién es responsable? ¿Cuándo debe ocurrir? ¿Cómo sabremos que se cumplió? Cuando estas respuestas son claras, la coordinación fluye. Cuando no existen, aparece el retrabajo.

Eficacia, eficiencia y efectividad: la diferencia está en la claridad

Existe una confusión frecuente entre tres conceptos que parecen similares, pero cuya diferencia es fundamental. La eficacia consiste en lograr el objetivo. La eficiencia consiste en lograrlo utilizando adecuadamente los recursos disponibles. La efectividad consiste en alcanzar los resultados correctos de manera sostenible y generando valor para la organización. La mala comunicación afecta las tres dimensiones al mismo tiempo. Reduce la eficacia porque genera errores. Reduce la eficiencia porque obliga a repetir actividades. Y reduce la efectividad porque consume recursos que podrían destinarse a crear valor. Por ello, comunicar bien no es exclusivamente una competencia interpersonal. Es una capacidad estratégica. Las empresas que comunican mejor suelen coordinarse mejor. Las que se coordinan mejor toman decisiones más rápidas. Y las que toman mejores decisiones construyen ventajas competitivas difíciles de copiar.

Hablar menos, comunicar mejor

Existe una creencia equivocada de que los buenos comunicadores son quienes hablan más. En realidad, los mejores comunicadores son quienes reducen la distancia entre lo que desean transmitir y lo que las demás personas comprenden.

La claridad exige disciplina.

Primero, definir el propósito antes de comunicar. Después, expresar el mensaje principal de manera directa. Asignar responsables. Establecer fechas. Verificar entendimiento. Finalmente, confirmar acuerdos. Parece simple. Sin embargo, buena parte de los conflictos organizacionales aparecen cuando alguno de estos pasos se omite. Escuchar también forma parte esencial de este proceso. Muchos problemas empresariales no surgen porque alguien habló mal. Surgen porque nadie verificó si el mensaje había sido comprendido correctamente. La verdadera comunicación ocurre cuando el receptor entiende lo mismo que el emisor intentó transmitir. Todo lo demás es una ilusión de comunicación.

La claridad también es una forma de liderazgo

Los líderes suelen ser evaluados por la calidad de sus decisiones. Pero pocas veces reflexionamos sobre algo igualmente importante: la capacidad de convertir esas decisiones en entendimiento colectivo. Una estrategia brillante mal comunicada genera confusión. Un objetivo importante mal explicado genera frustración. Una expectativa poco clara termina produciendo resultados inconsistentes. Por el contrario, los líderes que comunican con claridad reducen la incertidumbre, fortalecen la confianza y facilitan la ejecución. Además, envían un mensaje poderoso de respeto. Porque cuando somos claros evitamos que otros gasten tiempo tratando de descifrar nuestras intenciones. Cuando explicamos bien, ayudamos a que las personas trabajen mejor. Cuando escuchamos genuinamente, permitimos que las ideas mejoren. Y cuando damos seguimiento a los acuerdos, demostramos que las palabras tienen consecuencias. La claridad no es solamente una habilidad de comunicación. Es una muestra de consideración hacia el tiempo, el talento y el esfuerzo de los demás.

El precio que pagamos por no entendernos