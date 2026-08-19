La colaboración de la Iglesia y el Estado

Es seguro que el Papa León XIV visite México, pero ‘los tiempos todavía no están determinados’. Ya hay una invitación del Gobierno de México, y lo más probable es que se realice en 2028.

El 21 de septiembre de 1992 se restablecieron las relaciones diplomáticas oficiales entre el Gobierno de México y el Estado Vaticano, tras más de siglo y medio de haberse suspendido, y con motivo de la celebración de los 34 años de ese acontecimiento, hace unas semanas estuvo de visita en México el Cardenal Pietro Parolin (1955), Secretario de Estado de la Santa Sede.

Parolin, quien trabajó en la Nunciatura de El Vaticano en México de 1989 a 1992, colaboró entonces con el delegado apostólico Girolamo Prigione (1921-2016) en las negociaciones que condujeron al reconocimiento jurídico de la Iglesia católica y del restablecimiento de las relaciones diplomáticas del Gobierno de México con la Santa Sede.

En su visita oficial a México, del 4 al 6 de agosto de 2026, se reunió con la Presidenta Sheinbaum Pardo, con obispos y representantes del Diálogo Nacional por la Paz, que impulsa la Iglesia católica en México. Concedió una entrevista a Javier Rodríguez Labastida, un laico que es director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México y director de la revista Desde la Fe.

De esa entrevista, que se publicó el 7 de agosto, retomo la información de este artículo. El Cardenal afirma que es seguro que el Papa León XIV venga a México, pero que “los tiempos todavía no están determinados”. Ya hay una invitación del Gobierno de México. Los que saben del tema consideran que en 2027 no es posible por las elecciones, y lo más probable es que se realice en 2028.

Parolin asegura que el diálogo con la Presidenta Sheinbaum Pardo fue “muy fructífero” y que identificaron dos grandes ámbitos en los que Iglesia y Estado pueden colaborar respetando plenamente la misión propia de cada uno: la construcción de la paz y la atención a las personas migrantes.