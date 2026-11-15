La consecuencia de la obesidad de la que poco se habla

Durante mucho tiempo, el tejido adiposo (la grasa) se consideró simplemente una reserva de energía. Hoy sabemos que es un órgano activo que produce hormonas y moléculas capaces de regular el metabolismo y la respuesta inmunológica. El problema comienza cuando el organismo acumula energía durante periodos prolongados y los adipocitos, las células que almacenan grasa, aumentan excesivamente de número y tamaño. Al crecer y multiplicarse, y al estar compitiendo entre ellas mismas por nutrientes, algunas de estas células adiposas pueden experimentar falta de oxígeno, estrés metabólico y alteraciones en su funcionamiento.

La obesidad no solo implica vivir con un mayor peso corporal. Aumenta el riesgo de desarrollar un sinfín de complicaciones como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infartos, eventos cerebrovasculares, hígado graso, enfermedad renal, apnea del sueño, alteraciones hormonales, infertilidad, osteoartritis, y algunos tipos de cáncer. Curiosamente, todas estas enfermedades parecen ser resultado de la consecuencia que se discutirá más adelante.

Durante mucho tiempo, el tejido adiposo (la grasa) se consideró simplemente una reserva de energía. Hoy sabemos que es un órgano activo que produce hormonas y moléculas capaces de regular el metabolismo y la respuesta inmunológica. Entre ellas se encuentran la leptina y la adiponectina, que participan en el control del apetito, la sensibilidad a la insulina y el equilibrio energético.

El problema comienza cuando el organismo acumula energía durante periodos prolongados y los adipocitos, las células que almacenan grasa, aumentan excesivamente de número y tamaño.

Al crecer y multiplicarse, y al estar compitiendo entre ellas mismas por nutrientes, algunas de estas células adiposas pueden experimentar falta de oxígeno, estrés metabólico y alteraciones en su funcionamiento.

También pueden dañarse sus mitocondrias, aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y activarse mecanismos celulares de respuesta al estrés.

Como consecuencia, el tejido adiposo comienza a liberar señales químicas que atraen células del sistema inmunológico. Estas células producen sustancias inflamatorias como TNF-α, IL-6 e IL-1β, que contribuyen a mantener un estado de inflamación persistente.

Así se establece un círculo de retroalimentación. Los adipocitos alterados o moribundos favorecen la llegada y activación de células inmunológicas, mientras que estas intensifican el daño y la disfunción del tejido adiposo. Esta comunicación termina afectando la manera en que el organismo utiliza y almacena la energía.

Una de sus consecuencias más importantes es la resistencia a la insulina. Aunque el páncreas continúa produciendo esta hormona, los tejidos responden cada vez menos a su señal, como si la llave siguiera llegando, pero la cerradura hubiera dejado de funcionar adecuadamente.

Al principio, el páncreas compensa produciendo más insulina; con el tiempo, esa exigencia puede contribuir al deterioro de las células beta y favorecer el desarrollo de diabetes tipo 2.

La inflamación también incrementa la liberación de ácidos grasos hacia la circulación. Cuando llegan en exceso al hígado, los músculos y el páncreas, pueden acumularse donde no deberían y alterar su funcionamiento, un proceso conocido como lipotoxicidad.

No toda la grasa corporal tiene el mismo impacto. La grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos abdominales, mantiene una relación particularmente estrecha con las alteraciones metabólicas. Sus productos pueden llegar directamente al hígado a través de la circulación sanguínea y contribuir a la acumulación de grasa hepática, la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica.

Además, el aumento de leptina y la disminución de adiponectina (hormonas producidas en los adipocitos) alteran señales que normalmente ayudan a regular el apetito, el metabolismo y la sensibilidad a la insulina.

A partir de estos procesos, la inflamación deja de estar limitada al tejido adiposo. Puede afectar los vasos sanguíneos, favorecer la formación de placas ateroscleróticas y contribuir al daño de distintos órganos.

También se han descrito alteraciones inflamatorias en el sistema nervioso, aunque sus consecuencias a largo plazo todavía son objeto de investigación.

A este fenómeno se le conoce como metainflamación, una inflamación crónica de bajo grado originada por alteraciones metabólicas. No se trata de una infección ni de una respuesta inmunológica pasajera, sino de un estado persistente en el que el exceso de energía modifica la comunicación entre las células metabólicas e inmunológicas.

Por eso, la obesidad no es únicamente un problema de peso o apariencia física, sino como una condición que transforma progresivamente el funcionamiento del organismo.

En la población adulta sinaloense, la magnitud del problema es considerable. De acuerdo con la ENSANUT Continua 2023, alrededor del 76.1% de las personas de 20 años o más presenta sobrepeso u obesidad, y el 38.6% vive con obesidad.

Además, la obesidad es más frecuente en mujeres que en hombres. Estas cifras muestran que no se trata únicamente de una cuestión individual, sino de un problema de salud pública que incrementa la presión sobre los servicios de salud y favorece la aparición de enfermedades crónicas.

Comprenderlo es especialmente relevante para Sinaloa, donde la prevención y atención de la obesidad deben formar parte de una estrategia más amplia frente a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.