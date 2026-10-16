La Constitución de las buenas intenciones

Quien lea la Constitución mexicana podrá decir que hemos trazado un país ideal: educado, transparente, honesto y cuidadoso de los dineros públicos... Pero basta con levantar la mirada del papel para encontrar un país muy distinto

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones, en el que cada reto público pretende resolverse agregando un derecho, un principio o un sistema. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia, las reformas pueden cambiar las palabras, pero no necesariamente cambian la realidad.

El artículo 3 constitucional encomienda a la educación “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”, luchar “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” y alcanzar “el máximo logro de aprendizaje”.

El artículo 6 establece el derecho humano al libre acceso a la información, dispone que toda la información en posesión de las autoridades es pública y ordena que en el ejercicio de ese derecho prevalezca el principio de máxima publicidad.

La Constitución también creó un Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar la prevención, detección y sanción de esas conductas. Ordena, asimismo, que los recursos públicos se administren con eficiencia, economía, transparencia y honradez y establece la licitación pública como regla general para las contrataciones públicas.

Así, quien lea nuestra Constitución podrá decir que hemos trazado un país ideal: educado, transparente, honesto y cuidadoso de los dineros públicos. Basta con levantar la mirada del papel para encontrar un país muy distinto.

La más reciente prueba PISA, que evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido a problemas de la vida real, muestra que solo tres de cada diez jóvenes mexicanos alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas. En lectura y ciencias apenas lo consigue la mitad. Casi ninguno llega a niveles superiores. Esa es la distancia entre el “máximo logro de aprendizaje” proclamado por la Constitución y la educación que efectivamente reciben millones de jóvenes.