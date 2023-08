amparocasar@gmail.com

Lo que no es natural es que el titular de un poder no se apegue a lo que dice la Constitución y que incluso ignore sus sentencias. Los intentos del Presidente por darle la vuelta a los poderes y órganos autónomos que actúan como contrapeso son tantos que no podemos sino concluir que no cree y no actúa conforme a los principios democráticos más elementales.