El gran problema, es que, la administración pública mexicana “nunca mandó a la universidad a la totalidad de su tropa”, los funcionarios de mayor rango y los tomadores de decisiones venían de las carreras de leyes y economía

La crisis de la administración pública es un tema recurrente entre los servidores públicos y ciudadanos informados. Por siglos, el trabajo en espacios gubernamentales mereció conocimiento y análisis. Se podía hacer “carrera en el gobierno”, y las carrereas en la burocracia no eran mal vistas. Antes incluso de la independencia de México, la herencia novohispana marcó ciertas “desviaciones” respecto a las labores del servicio público.

Así como en la empresa, la fábrica, el taller, la universidad y el hospital requieren profesionales en cada una de sus áreas, los gobiernos precisan también, de personas preparas en las funciones del Estado, específicamente sobre sus deberes administrativos que forman parte de la expresión gubernamental del mismo.

Como toda actividad formal, la administración pública se retroalimenta de las investigaciones y conocimientos generados en otras materias y ciencias afines. Mejora y crece conforme se profundiza en su investigación, busca la solución de problemas complejos en el ámbito de lo social desde lo gubernamental. (Wallestein, 1998)

Entre 1950 y 1980, las universidades más importantes de los Estados Unidos, ofertaron carreras sobre administración pública y gobierno. En México, la UNAM funda la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en 1951, se vuelve facultad en 1968. El Instituto Nacional de Administración Pública INAP nace en 1955 bajo la dirección de Gabino Fraga, Antonio Carrillo, Rafael Mancera y otros. La Universidad de Guadalajara, aprueba en 1991 el programa de Licenciatura en Estudios Políticos, Internacionales de Gobierno.

El gran problema, es que, la administración pública mexicana “nunca mandó a la universidad a la totalidad de su tropa”, los funcionarios de mayor rango y los tomadores de decisiones venían de las carreras de leyes y economía. Ya en los albores del neoliberalismo, la “alta burocracia”, llegó con títulos de universidades norteamericanas a implementar un modelo de “transformación” que nunca terminó de implementarse.

Hoy, 40 años después del acceso al poder de “tecnócratas”, la administración pública enfrenta el desafío de establecer una perspectiva universal sin perder su identidad. Si bien la disciplina se ha esparcido globalmente, a menudo ha prevalecido un sesgo “localista” o la dominancia del modelo angloamericano, lo que ha estrechado su horizonte. El reto es integrar las diversas contribuciones (europeas, estadounidenses, hispanoamericanas) para construir una ciencia con aspiraciones universales, fortaleciendo al mismo tiempo su centro conceptual, que es el Estado, y recuperando temas propios como lo público y los derechos de la ciudadanía.

También, es crucial impulsar la investigación rigurosa. La investigación en administración pública ha estado dominada por estudios de caso o soluciones a problemas inmediatos, descuidando el análisis de las causas fundamentales. Finalmente, la disciplina debe adoptar el rigor del método científico para convertirse en un campo de saber “convencional”, a la par de la ciencia política o la sociología. Aunque su objeto de estudio —el Estado— es lo que le da unidad, no debe renunciar a nuevos alcances.

Superar la “obsesión metodológica” de aplicar enfoques de otras ciencias y desarrollar los propios es fundamental para abandonar la perspectiva pluri o interdisciplinaria y consolidar su estatus científico de manera definitiva. En poco tiempo, si los encargados de los servicios públicos no demuestran su utilidad y su legitimidad por competencia, no tardarán en ser sustituidos por maquinas, o sistemas inteligencias artificiales. Luego le seguimos...