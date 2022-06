Han sido días difíciles en nuestro estado, en Nuevo León estamos atravesando una dura crisis del agua, nunca habíamos experimentado nada parecido, pueden pasar tres o cuatro días sin que tengamos agua en nuestro hogar, y actualmente solo tenemos pocas horas al día.

Las presas que existen están casi vacías, y no se ve que pueda existir una solución rápida pronto.

Me parece realmente extraño el poco conocimiento general que existe entre la enorme relación entre la crisis del agua y el consumo de carne, en algunas ocasiones al comentar que en el norte no tenemos agua, pero comemos mucha carne, muchas personas no entienden bien el por qué del comentario y me preguntan que eso qué tiene que ver, bueno pues de acuerdo a la FAO, se requiere 15 mil litros de agua para generar 1 kilo de carne y la agricultura utiliza el 70 por ciento del agua a nivel mundial.

El producir 1 kilogramo de carne toma 10 veces más agua que el producir 1 kilogramo de granos, esto derivado del índice de conversión de la carne, no tenemos que ser genios para entender que es más eficiente comer los granos directamente a hacer que los coma un animal para luego comerlo a él.

De acuerdo al Inegi en México, 76 por ciento del agua se utiliza en la agricultura; 14 por ciento en el abastecimiento público; 5 por ciento en las termoeléctricas y otro 5 por ciento en la industria.

Sería bueno que los gobiernos estatales y federales pusieran atención en este tema, ya que el solo reducir el suministro de agua a la población y quitárnosla unas horas al día no es suficiente, se necesita políticas públicas que ataquen el problema de raíz y a la principal industria que la está agotando, el panorama para Nuevo León es difícil, pero no es el único estado sin agua, actualmente 15 de 32 estados de la república padecen un estrés hídrico, lo que indica que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible.

Es momento que como humanidad entendamos que nuestros hábitos de consumo son insostenibles, y aunque no queramos, en algún momento tendremos que dejar de comer carne o disminuir su consumo, ya sea que nuestros gobiernos actúen o no, es muy importante que nosotros como individuos nos informemos de la huella ecológica que dejamos y busquemos opciones para disminuirla, ya no tenemos opción.

