Los planes del gobierno mexicano, según el ADAPTA MX 1.0, “incorpora un diagnóstico inicial de riesgos climáticos y 33 medidas de adaptación frente a sequías y lluvias torrenciales”; en su plataforma nacional de Riesgos Climáticos y Adaptaciones

Este tema del cambio climático en México aparece como el gran ignorado, tanto por el gobierno como para la mayor parte de la sociedad, y es que ganan la atención las otras crisis como la de la violencia y la inseguridad, o bien los problemas de la salud y la falta de medicamentos en las instituciones responsables, o la falta de empleos en nuestra economía tan desigual, ante las grandes exportaciones dolarizadas, frente a una economía informal en pesos y centavos que no acaba de desarrollarse e integrarse en productividad y competitividad, por la falta de una planeación adecuada e inteligente para aprovechar los talentos y la creatividad empresarial de miles de mexicanos que día a día luchan y sobreviven, a pesar de la inseguridad, las extorsiones y la falta de capacitación en las nuevas tecnologías.

Sin embargo, es necesario insistir en la necesidad de atender las consecuencias del cambio climático que ponen en riesgo la agricultura, la pesca, el agua, el ambiente, la biodiversidad, los bosques y el suelo, de todo lo cual depende la sociedad y la economía mexicana.

En estos días se llevó a cabo la llamada COP-31, La Conferencia de las Partes, promovida por la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, del 9 al 20 de noviembre en la ciudad de Antalya, Turquía, como un esfuerzo más para enfrentar el calentamiento global, no solo del aire sino también de los mares y océanos, que han provocado fenómenos como El Niño, y que ha traído como consecuencia tormentas, inundaciones y al mismo tiempo sequías y destrucción de cosechas, bosques y vida animal y todo ello ocasionando pobreza y hambre.

El consumo de combustibles fósiles como las gasolinas, el diésel y el carbón, siguen provocando el calentamiento global, a pesar de que desde 2015 surgió el Acuerdo de París, en el que los gobiernos se comprometieron a detener el calentamiento en un máximo de aumento de 1.5 grados centígrados, o en el peor de los casos, por debajo de los 2 grados; México se comprometió a no aumentar ese 1.5%, pero hasta la fecha promedia un calentamiento mayor a 1.8 grados, que pudiera agravarse ahora que se piensa utilizar el procedimiento de “fracking” para aumentar la producción de petróleo, a pesar de que el Comité Técnico Científico, creado para ese efecto, no ha presentado su primer informe de evaluación sobre el uso de fracturación hidráulica, según nota en el Periódico Noroeste del 15 de noviembre, en donde también se anuncia la presencia de una delegación mexicana ante la COP-31, con la primera versión de un plan de México denominado Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ADAPTA MX 1.0; además, después de una ausencia de más de 12 años, se presentará también un pabellón informativo, es decir, que ni en el sexenio de Peña Nieto, ni el de AMLO se preocuparon por presentar un pabellón sobre los avances en el control del cambio climático en México, lo que sí se hizo en el sexenio de Felipe Calderón.

Los planes del gobierno mexicano, según el ADAPTA MX 1.0, “incorpora un diagnóstico inicial de riesgos climáticos y 33 medidas de adaptación frente a sequías y lluvias torrenciales”; en su plataforma nacional de Riesgos Climáticos y Adaptaciones, no está claro como habrá adaptación a los daños que causen las propias autoridades, como los constantes derrames de petróleo de Pemex que contaminan mares y costas dañando a la población que vive de la pesca o bien con el aumento en la producción de petróleo por la autorización del fraking o la falta de control de los taladores de bosques y selvas y hasta del propio gobierno como se hizo en Yucatán con la construcción del tren maya; es decir ¿cómo “se va a adaptar el pueblo de México a los desaguisados realizados por el mismo gobierno”?

La sociedad, en cambio, está haciendo algo de su parte como el Summit 2026, con el Foro Mar de Cortés, o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. que también está presente en la COP-31, desde donde “llama al gobierno mexicano a superar su dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en el cumplimiento de sus compromisos climáticos”.

Urge pues la inversión pública en la producción de energía limpia; dejar de obstruir las inversiones privadas en energía solar y eólica por sobreproteger a Pemex y a la CFE y sobre todo, que no sea el gobierno el autor de actos de deterioro del clima en México, todo lo cual no aparece en su “plan adaptativo” en la COP-31.