La crisis inmobiliaria que viene

La crisis inmobiliaria, sin duda, traerá pleitos judiciales, ya sea por incumplimiento de los contratos por parte de los desarrolladores o por problemas de éstos para pagar los créditos puente que usan para terminar sus proyectos.

Es inocultable que el sector inmobiliario ya entró en crisis. Las notarías están con muy poco trabajo o sin trabajo y las agencias de bienes raíces también.

Hay dos factores que provocaron la crisis inmobiliaria, por un lado, la sobreoferta de inmuebles de todo tipo (casas, departamentos y terrenos) y por otro lado la inseguridad.

Los que se dedican a la industria inmobiliaria deben tener información confiable que revela que el mercado de la ciudad ya está más que maduro y, como todo mercado muy maduro, entrará más pronto de lo que creemos en franco declive.

La crisis inmobiliaria, sin duda, traerá pleitos judiciales, ya sea por incumplimiento de los contratos por parte de los desarrolladores o por problemas de éstos para pagar los créditos puente que usan para terminar sus proyectos.

Para los compradores será una excelente oportunidad para adquirir inmuebles a muy bajo costo, pues seguramente los desarrolladores afectados por la crisis bajarán los precios para tratar de sacar su inventario.

En fin, no quiero ser ave de mal agüero, pero de que ya está en puerta la crisis, no hay duda y si no me cree, pregúntele a sus familiares y amigos que se dedican a vender propiedades o a quienes trabajan en las notarías.

Por lo tanto, lo más inteligente es prepararse para lo que se viene, teniendo a la mano los datos de un buen abogado que lo ayude a salir de la grave situación económica que puede enfrentar.

Tener un excelente abogado puede ser la diferencia entre que su empresa sobreviva o se vaya a la quiebra así que, escoja bien.