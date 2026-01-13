La cultura en el PIB y el empleo

El sector cultural aportó el 2.8 por ciento del PIB nacional en 2024, equivalentes a 865 mil millones de pesos, un crecimiento marginal con relación al año anterior, de acuerdo con el Inegi.

En 2024, la cultura aportó el 2.8 por ciento del PIB nacional, que son 865 mil millones de pesos, un crecimiento marginal con relación a 2023, que sumó 821 mil millones de pesos, de acuerdo a la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) que elabora el Inegi. Todavía no se conocen los datos de 2025.

El sector de la cultura generó un millón 430 mil 528 puestos de trabajo, que representan el 3.5 por ciento del total de los que se crearon a nivel nacional, e implica una reducción del 0.2 por ciento con relación a 2023, que son 2 mil 852 puestos menos.

En 2024, por áreas, dentro del sector cultural, el 100 por ciento del PIB se reparte así: Artesanías, el 18.4 por ciento; contenidos digitales e internet, el 18.1 por ciento; medios audiovisuales (cine, TV), el 17.2 por ciento; diseño y servicios creativos, el 14.4 por ciento.

Le siguen artes escénicas y espectáculo, el 7 por ciento; patrimonio cultural y natural, el 6.1 por ciento; libros, impresiones y prensa, el 5.6 por ciento; artes visuales, el 4.5 por ciento, y música y conciertos, el 2.8 por ciento del PIB.

Las áreas del sector de la cultura con mayor crecimiento fueron música y conciertos, 14.9 por ciento; diseño y servicios creativos, 7.7 por ciento; artes visuales y plásticas, 5.3 por ciento del PIB.

Si bien es cierto que dentro del sector de la cultura, las artesanías y medios audiovisuales son los que más aportan al PIB, el primero tuvo una caída del 3.8 por ciento y el segundo de 3.6 por ciento, respectivamente. Patrimonio cultural y natural perdió 3 por ciento.

Al nivel de los empleos, del 100 por ciento de los que se generaron en el sector, a las artesanías corresponde el 30.2 por ciento; diseño y servicios creativos, 15.7 por ciento; medios audiovisuales, 11.8 por ciento; libros, impresiones y prensa, 8.0 por ciento.

Formación y difusión cultural, 7.9 por ciento; música y conciertos, 6.1 por ciento; contenidos digitales e internet, 6 por ciento; patrimonio cultural y natural, 5.9 por ciento; artes escénicas y espectáculos, 5 por ciento; artes visuales y plásticas, 3.4 por ciento.

La participación del sector de la cultura en el PIB varía en cada entidad federativa. Para 2024, en Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, la participación fue mayor a 2.8 por ciento, que fue el promedio nacional.

Para tener algún referente para comparar, en Canadá, la cultura aporta el 2 por ciento del PIB, y en Estados Unidos el 4.3 por ciento. En América Latina, en Brasil el 3.6 por ciento, en Argentina el 1.7 por ciento y en Chile, el 1.58 por ciento.

El Reporte de Resultados 2024 de la Cuenta Satelital de la Cultura de México (CSCM), que elabora el Inegi y que se dio a conocer el pasado 19 de noviembre, se presentan con base en un clasificador funcional que divide el sector en 10 áreas generales.

Estas, a su vez, se desagregan en 89 áreas específicas. Para su elaboración se consideró el Marco de Estadísticas Culturales 2009 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El detalle de cada una de las actividades que se agrupan en esta clasificación se desarrollan ampliamente en el documento.