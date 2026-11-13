La defensa de la democracia y los contrapesos en el continente

Los procesos electorales de Brasil y Estados Unidos muestran la importancia de la división de poderes y las instituciones independientes. En México, la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos encienden señales de alerta

En las últimas semanas, dos procesos electorales celebrados en nuestro continente han acaparado la discusión pública. De sur a norte, la cardiaca victoria de Luiz Inácio Lula da Silva que logró mantener la Presidencia de Brasil en una reñida segunda vuelta; y el apabullante triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos, que recuperó la mayoría en ambas cámaras del Congreso y obtuvo la gubernatura en estados clave, bastiones republicanos, y en particular en nuestra frontera, recorrieron el mundo entero. La victoria de Lula significó una contención de la derecha en América Latina que venía acumulando una racha de triunfos presidenciales en diversos países en los últimos años; mientras los resultados de los demócratas estadounidenses representaron un revés político para el Presidente Donald Trump, en unas elecciones de medio término consideradas como un referéndum al Mandatario y a su proyecto. No es para menos la atención que han atraído los procesos en Brasil y Estados Unidos. Se trata de dos de las cinco democracias más grandes del planeta, en términos de población, y las más grandes de nuestro hemisferio, seguidas por México. Ambas además tienen implicaciones relevantes en nuestro país y en el hemisferio donde México y Brasil lideran una defensa de los espacios multinacionales. Los resultados —y los procesos electorales en sí mismos— no solo son relevantes por su dimensión, lo son también por el contexto en el que se desarrollaron, caracterizado por desafíos a las libertades, los valores democráticos y los derechos humanos, así como una férrea disputa que algunos han descrito como una “batalla cultural” y otros describen como la era de la “crisis de la democracia”. La influencia económica de grandes compañías tecnológicas para favorecer ciertas candidaturas, así como discursos y propuestas antiderechos, de “mano dura” y amenazantes a minorías y grupos vulnerables, fueron centrales en las campañas. Del otro lado, también lo fueron las denuncias de corrupción y de exigencias por revertir acciones en contra de las personas migrantes, entre otras. En estos términos, la arena se extendió más allá de las fronteras y lo ocurrido en ambos países volcó el interés de millones de personas en distintas latitudes que asumieron como propias esas disputas en defensa de la democracia. En medio de la complejidad de ambos escenarios, dos elementos merecen particular atención. Por un lado, el andamiaje institucional en el que se llevaron a cabo ambos ejercicios electorales; y, por el otro, la configuración, mediante el resultado de las votaciones, de los contrapesos propios de un sistema democrático.

Los resultados en Brasil y Estados Unidos demuestran la valía del equilibrio y la división de poderes