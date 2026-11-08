La delgada línea entre ser austero y tener pensamiento de escasez

El negocio austero decide con números cuánto descuento puede ofrecer y qué margen está dispuesto a sacrificar a cambio de volumen. El negocio que decide desde el miedo regala margen por temor a que el cliente se vaya con la competencia, y termina vendiendo mucho para ganar poco

Desde afuera se ven idénticos. Los dos comparan precios, posponen compras, revisan cada ticket y piensan dos veces antes de gastar. Quien los observa podría decir que ambos son personas cuidadosas con el dinero. Sin embargo, por dentro viven una experiencia completamente distinta, y esa diferencia, que no se ve en el carrito de compras, es la que determina si el dinero les da tranquilidad o si les quita la paz.

La austeridad nace de una elección. El pensamiento de escasez nace del temor. Una persona austera puede decir: “Podría comprarlo, pero prefiero destinar ese dinero a algo más importante”. Quien decide desde la escasez piensa algo muy distinto: “Aunque lo necesite y pueda pagarlo, gastar me hace sentir que estoy en peligro”. En el primer caso hay un dueño que decide. En el segundo hay un miedo que manda.

Ser austero implica reconocer que los recursos tienen límites y utilizarlos con intención. Permite ahorrar, disfrutar y, sobre todo, cambiar de decisión cuando las circunstancias lo justifican. La austeridad es flexible porque tiene un propósito, y cuando el propósito se cumple, se puede soltar. El pensamiento de escasez, en cambio, vuelve rígido ese cuidado. Cualquier gasto parece una amenaza, incluso cuando sirve para atender una necesidad, ahorrar tiempo o mejorar la calidad de vida.

Esta línea también existe dentro de las empresas, y ahí suele costar más caro. Posponer el mantenimiento de una máquina, evitar la capacitación del equipo o comprar siempre lo más barato puede parecer disciplina financiera. Pero cuando la máquina falla, cuando el personal comete errores que una capacitación habría evitado o cuando lo barato termina saliendo caro, esa disciplina resulta ser miedo con buena reputación. El dueño que no invierte porque “no es momento” a veces no está siendo prudente, está siendo temeroso, y su empresa lo paga en desgaste, rotación y oportunidades que se van con otro. En casa ocurre algo parecido cuando ahorrar exige renunciar constantemente al descanso, a la convivencia o a comodidades que sí caben en el presupuesto.

Conviene, sin embargo, hacer una aclaración importante. Tener poco dinero no significa tener pensamiento de escasez. Cuando el ingreso apenas alcanza, cuidar cada peso no es una distorsión psicológica, es una necesidad real, y nadie debería juzgar como miedo lo que es aritmética. La pregunta cobra sentido cuando existe cierto margen y, aun así, ninguna cantidad parece suficiente para sentirse seguro. Cuando la cuenta mejora y la ansiedad se queda exactamente igual, ahí ya no estamos hablando del dinero, sino de lo que el dinero representa.

Y aquí es donde el calendario nos pone una prueba muy oportuna. En pocas semanas llega el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, cinco días diseñados para empujarnos a decidir rápido. Es el escenario perfecto para ver las dos conductas en acción, y no necesariamente de la manera que uno espera. La persona austera llega con una lista, sabe qué necesita, compara, aprovecha el descuento donde de verdad significa un ahorro y se va sin remordimiento. El pensamiento de escasez puede manifestarse de dos formas opuestas. La primera es la de quien necesita una lavadora, tiene el dinero y la oferta es real, pero no compra, porque gastar le genera tanta angustia que prefiere seguir lavando a mano. La segunda es la de quien compra de más, porque la oferta le dice “últimas piezas” y “solo por hoy”, y el miedo a quedarse sin la oportunidad se parece mucho al miedo a quedarse sin dinero. Es la misma emoción, solo que apunta hacia otro lado. Y la publicidad lo sabe, porque una oferta con fecha de caducidad es, en el fondo, una escasez fabricada.

Del lado de las empresas ocurre un espejo. El negocio austero decide con números cuánto descuento puede ofrecer y qué margen está dispuesto a sacrificar a cambio de volumen. El negocio que decide desde el miedo regala margen por temor a que el cliente se vaya con la competencia, y termina vendiendo mucho para ganar poco.

Para reconocer en qué lado estamos conviene hacernos una pregunta sencilla, pero honesta: ¿estoy cuidando mi dinero para vivir mejor, o estoy limitando mi vida para no tocar mi dinero? La respuesta no siempre es cómoda, pero casi siempre es reveladora. Quien cuida su dinero para vivir mejor puede explicar para qué lo guarda y cuándo lo usará. Quien limita su vida para no tocarlo suele no tener una respuesta clara, porque el objetivo no es algo que se quiere lograr, sino algo de lo que se huye.

La austeridad tiene un propósito y permite definir cuánto es suficiente. El pensamiento de escasez mueve esa meta continuamente: se ahorra más, pero la tranquilidad nunca llega. Por eso el reto no está en gastar menos ni en gastar más, sino en construir una seguridad financiera que también nos permita usar, con criterio, aquello que hemos trabajado para obtener.

Porque ahorrar sin saber para qué no es austeridad. Es una forma silenciosa de vivir con miedo, aunque la cuenta del banco diga lo contrario.