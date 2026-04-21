La democracia no se define por el discurso, sino por sus prácticas: división de poderes, Estado de derecho, igualdad política, acceso a la justicia y elecciones auténticas. El texto advierte que cuando estas condiciones se debilitan, la democracia persiste en la forma pero pierde sustancia. El contraste entre el reconocimiento internacional y la realidad interna evidencia una brecha entre narrativa y hechos.

En ocasiones, las palabras viajan más rápido que la verdad. Cruzan océanos, se instalan en foros internacionales, se pronuncian con solemnidad y se repiten como si su sola enunciación pudiera transformar la realidad. Así ocurrió en España, donde se afirmó con convicción escénica que México es una democracia ejemplar. Pero la democracia no es un discurso. Es una práctica.

Y toda práctica deja huella.

La democracia no se define por lo que se dice de ella, sino por lo que resiste. Por los límites que impone al poder. Por las garantías que ofrece a quien disiente. Por la dignidad con la que protege a quienes no tienen voz.

Por eso, conviene volver a lo esencial

La democracia es, ante todo, división de poderes. No hay democracia donde el poder se concentra, donde el Ejecutivo invade, condiciona o somete a los otros poderes. Cuando las decisiones públicas dejan de ser producto del equilibrio y se convierten en extensión de una sola voluntad, lo que existe no es democracia, sino su simulación.

La democracia es Estado de derecho. No hay democracia donde las reglas se interpretan a conveniencia, donde la ley deja de ser un marco común y se convierte en instrumento de control. Sin certeza institucional, sin imparcialidad, sin reglas claras, la ciudadanía no vive en libertad: vive en incertidumbre.

La democracia es igualdad política. No hay democracia cuando desde el poder se descalifica, se ridiculiza o se persigue a quienes piensan distinto. Cuando la crítica es tratada como traición y la diferencia como amenaza, el espacio público se reduce hasta volverse un eco.

La democracia es, también, la procuración efectiva de los derechos fundamentales. No hay democracia en un país donde miles de personas desaparecen y la respuesta del Estado oscila entre la indolencia y la negación. No hay democracia donde el dolor colectivo se administra como estadística y no como tragedia nacional.

La democracia exige elecciones libres y auténticas. No hay democracia donde la representación se distorsiona. Donde el 54 por ciento de los votos se convierte, mediante artificios legales, en el 74 por ciento de los escaños. La sobrerrepresentación no es un tecnicismo: es una forma de fraude institucionalizado que erosiona la equidad de la competencia.

La democracia requiere un Poder Judicial profesional e imparcial. No hay democracia donde los jueces responden a intereses políticos, donde son promovidos o legitimados mediante mecanismos diseñados desde el poder Ejecutivo. Un juez subordinado no imparte justicia: administra obediencia.

La democracia implica perseguir y castigar a los delincuentes. No hay democracia donde el crimen organizado no solo opera, sino que se entrelaza con estructuras de poder. Donde la omisión se convierte en complicidad y la seguridad en discurso.

Estas no son abstracciones teóricas. Son condiciones concretas.

Y cuando estas condiciones se debilitan, la democracia no desaparece de inmediato. Se transforma. Permanece como forma, pero pierde sustancia. Se vuelve una palabra útil para el poder, pero vacía para la ciudadanía.

Ese es el momento más peligroso: cuando la democracia sigue siendo nombrada, pero ha dejado de ser vivida.

El contraste entre el discurso pronunciado en el extranjero y la realidad que se experimenta en el País revela una tensión más profunda: la distancia entre la narrativa y los hechos. Entre lo que se dice que somos y lo que efectivamente somos.

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El autor es especialista en materia político-electoral, comunicación política e innovación.