La democracia pierde confianza; el INE se resiste

Mientras los informes internacionales advierten sobre el deterioro democrático en México, el Instituto Nacional Electoral mantiene la confianza del 53 por ciento de la ciudadanía. Ese respaldo representa una oportunidad, pero también una responsabilidad.

El panorama político de nuestro País atraviesa un momento crítico. Diversos informes de organizaciones internacionales (Latinobarómetro, V-Dem e IDEA Internacional) han documentado un escenario de deterioro en las condiciones necesarias para que el sistema mexicano funcione, evidenciando el debilitamiento de los contrapesos al Poder Ejecutivo, la pérdida de independencia judicial y los retrocesos en la libertad de expresión.

Los análisis señalan que el País enfrenta una crisis de representación sin precedentes en la que el Poder Legislativo se ha convertido en una Oficialía de partes del Ejecutivo, quedando reducido a un trámite autocrático, perdiendo su capacidad de frenar los abusos del poder presidencial. Como consecuencia directa de este declive institucional, se ha registrado una disminución en el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno; sin embargo, las y los mexicanos siguen confiando en una de las instituciones fundamentales para la democracia mexicana: el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con el “Informe sobre la democracia” de V-Dem 2026, México ha transitado hacia una autocracia electoral desde el año 2019. El documento evidencia que dicho deterioro se produjo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha continuado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, destacando que reformas como la del Poder Judicial han debilitado fuertemente la calidad democrática del país.

Según el documento, México aparece entre los 10 países que registraron un mayor deterioro democrático en procesos de autocratización independientes. En la clasificación presentada por el informe, el País ocupa el quinto lugar por la magnitud de la caída en su Índice de Democracia Liberal, con una variación de −0.207 desde el inicio de su episodio de autocratización en 2019. Esta posición coloca a México junto a países como Hungría, Serbia, India y Estados Unidos, aunque cada uno presenta trayectorias y contextos políticos distintos.

En los indicadores correspondientes a 2025, México obtuvo 0.22 en el Índice de Democracia Liberal, con lo que se ubicó en el lugar 110 de 179 países. En el Índice de Democracia Electoral registró 0.47; en el Índice de Componente Liberal, 0.36; en el Índice de Componente Igualitario, 0.47; en el Índice de Componente Participativo, 0.65, y en el Índice de Componente Deliberativo, 0.43. De acuerdo con el documento, estos resultados reflejan una situación en la que la participación presenta una puntuación relativamente mayor, mientras que las dimensiones vinculadas con los límites al poder, el Estado de derecho, las libertades civiles y la independencia de las instituciones muestran mayores debilidades.

Por su parte, en su informe The Global State of Democracy 2026, IDEA Internacional señala que México se mantiene en un nivel de desempeño intermedio en la categoría de Representación, ubicándose en el puesto 83 a nivel mundial con un puntaje de 0,550. Respecto a la Participación ciudadana, el país se sitúa en el lugar 120 global con una calificación de 0.451. Mientras que en el rubro de Derechos, ocupa la posición 111 (0.407), además, en la categoría de Estado de Derecho, es donde el país cae a la franja de bajo desempeño al registrar una puntuación de 0.370, situándose en el lugar 112 entre 173 naciones evaluadas.