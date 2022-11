Como se puede advertir, la derecha no batalla para construir su discurso. Disfruta de la ignorancia, fanatismos y religiosidades ancestrales, por lo que no carece de audiencias. Una característica de estas organizaciones es que tienen recursos económicos, trabajan todos los días en su causa, cuentan con muchas redes a su disposición y saben multiplicarse. No son adversarios menores, los anima un milenarismo providencialista.

@jgarciachavez SinEmbargo.MX