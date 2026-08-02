La deuda con las mujeres jornaleras y sus hijas e hijos

Escuchar las voces de las mujeres trabajadoras del campo no solo permite entender mejor el problema: es la única forma de construir soluciones que realmente respondan a sus necesidades

Hablar de mujeres jornaleras y sus necesidades es también hablar de niñeces, de movilidad, de desigualdad estructural y de una deuda histórica en materia de derechos laborales. Desde Fundar, el trabajo para mejorar la política pública va mucho más allá del análisis de datos, presupuestos o investigación de escritorio. En el caso de las mujeres jornaleras, implica salir al territorio, encontrarlas en los campos —tanto en empresas formales como en espacios de trabajo informal— en sus comunidades de origen y en sus trayectos, pero, sobre todo, escuchar lo que tienen que decir. La información que ellas comparten no es un complemento: es el punto de partida. Sus experiencias, condiciones laborales y formas de vida nutren directamente las propuestas que impulsamos. Pero el trabajo no se queda ahí. También buscamos que estas acciones no se dirijan únicamente a quienes toman decisiones, sino que regresen a las comunidades en forma de herramientas, conocimientos y capacidades que permitan a las propias mujeres ejercer y exigir sus derechos. Desde hace casi cuatro años, distintas organizaciones hemos apostado por construir colectivamente una agenda para atender las condiciones laborales complejas de las mujeres jornaleras. Así nació la Alianza Campo Justo, integrada por la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Oxfam México y Fundar. Cada organización aporta su experiencia, pero comparte una convicción: no es posible diseñar políticas públicas eficaces sin un enfoque de derechos y de interculturalidad. Este esfuerzo ha consistido en un trabajo constante en comunidades tanto de origen —de donde sale la mano de obra— como en los lugares de destino, en los cuales se revelan las múltiples dimensiones de la precariedad: la migración constante, la falta de acceso a derechos básicos y las condiciones laborales precarias que, en muchos casos, permanecen invisibles.

Las respuestas no son inmediatas ni sencillas