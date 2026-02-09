La dictadura germinal. Diario de la destrucción de la democracia mexicana, de Héctor Aguilar Camín, reúne una serie de artículos en orden cronológico, de 2018 a 2024, en los que el autor da cuenta de cómo, desde el poder, se destruye la democracia de nuestro país.

Todos los días en el periódico Milenio, y en distintos tipos de intervenciones en diversos medios, Héctor Aguilar Camín (Chetumal, 1945) da seguimiento a la realidad política del país, al tiempo que ofrece su interpretación de lo que ocurre.

La dictadura germinal. Diario de la destrucción de la democracia mexicana (Debate, México, 2025) reúne una serie de artículos en orden cronológico, de 2018 a 2024, en los que el autor da cuenta de cómo, desde el poder, se destruye la democracia de nuestro país.

Se trata de un documento histórico, construido en el día a día, que permite, al tiempo de observar lo que ocurre, tener un marco conceptual para entender los hechos que se narran y la dinámica política general en la que está inmersa el país desde la llegada al poder de Morena.

Es la visión, del historiador, del intelectual, del ciudadano preocupado por el desmantelamiento de la democracia, que tanto costó conquistar, y el avance cotidiano de la dictadura germinal, que puede “madurar” y hacerse una completa realidad.

El texto abarca los años del gobierno del Presidente López Obrador (2018-2024) y el autor ha continuado, en sus artículos diarios, el registro del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), que es continuación del anterior, y puede ser materia de otro libro.

Un aporte de Aguilar Camín, con este texto, es el registro cotidiano, el poder ver, día a día, cómo avanza la destrucción de la democracia y, al mismo tiempo, cómo se construye y consolida el nuevo régimen político, con los detalles del momento, que se pierden en las visiones panorámicas.

El libro se puede leer de corrido, pero también deteniéndose solo en una semana o en un mes. Es material de consulta, para reconstruir la historia cotidiana, que inicia con López Obrador, en el marco de un plan preciso, con el fin de destruir la democracia que se había construido, a pesar de todas sus imperfecciones.

Y también da cuenta de los pasos que se dan en la construcción del nuevo régimen político, por ahora “dictadura germinal”, que en versión del autor puede terminar en dictadura total. Es el proceso que inicia López Obrador en 2018, y que a partir de 2024 continúa Sheinbaum Pardo.