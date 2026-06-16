La diferencia entre ganar y perder un juicio

Un mal abogado puede costarle al cliente que tiene la mala suerte de caer en sus manos, millones de pesos y que, al contrario, un buen abogado puede rescatar a un cliente de una condena millonaria

Al vivir en el mundo del lo litigio desde 1983, tuve la fortuna de adquirir cierta experiencia y darme cuenta, a mi pesar, que muchos juicios se ganaban no tanto porque el que era favorecido con la sentencia del juez tuviera la razón.

Ese anhelo de todo estudiante de Derecho de salir a litigar para hacer justicia merece la pena todos los desvelos y todos los inconvenientes que se presenten.

Sin embargo, dos o tres años de experiencia en los tribunales, son más que suficientes para enfrentar al joven abogado con la realidad.

Y la realidad es que muchos juicios se ganan porque una de las partes contrató a un mejor abogado que la parte contraria, así de sencillo.

Me ha tocado revisar juicios donde intervienen otros abogados y tener que decirles a los clientes que ya no hay nada que se pueda hacer porque, aunque tenían la razón, su abogado fue sumamente negligente y descuidado o de plano se vendió con la parte contraria.

Es decir, el juicio no lo ganó el abogado contrario, lo perdió el abogado del cliente por inepto o por corrupto.

Nuestra ciudad no es muy grande comparada con las principales ciudades del país y, por eso mismo, cualquier persona que necesite contratar un abogado puede encontrar a los mejores, esos que ganan los juicios, aunque le anticipo que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos.

Además, también va a encontrar a los peores, es decir, esos que pierden los juicios por negligentes, irresponsables o vendidos.

Me ha tocado defender a clientes que contrataron inicialmente a otro abogado y que, por culpa de este último, llegan con condenas multimillonarias.

En algunos casos (la mayoría), hemos podido revertir esas condenas o rebajar enormemente su monto. También me han tocado asuntos donde ya no hay nada que hacer más que preparar al cliente para enfrentar la condena lo mejor posible.

Un par de casos sirven de ejemplo. En uno de ellos, nuestra cliente demandó al condominio donde vive por la reparación de daños físicos y daño moral al haber sufrido un accidente grave en un área común del condominio por culpa del administrador (falta de anuncios).

El condominio contrato a unos abogados que cobraron y siguen cobrando millonadas por plantear una muy mala defensa lo que llevó a que el condominio haya sido condenado a pagar más de siete millones de pesos.

Lo peor de todo es que los abogados le mintieron a su cliente y le informaron que ellos habían ganado el juicio, lo que por supuesto era mentira.

En otro asunto, nuestro cliente fue demandado por más o menos mil millones de pesos, por reparación del daño físico y moral a los familiares de un trabajador que sufrió un accidente de trabajo.