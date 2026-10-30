La diferencia entre seguir reglas y tomar buenas decisiones

Las reglas ordenan la empresa; el criterio protege su futuro

Cuando las reglas dejan de ser suficientes

Toda empresa familiar necesita acuerdos claros. Definir quién puede trabajar en la empresa, cómo se designan los directivos, en qué condiciones se distribuyen dividendos o cómo se llevará a cabo una sucesión ayuda a reducir conflictos y aporta certidumbre. Por esa razón existen los protocolos familiares, los estatutos, las políticas internas y los órganos de gobierno. Sin embargo, incluso las mejores reglas tienen límites. Ningún documento puede prever todas las circunstancias que surgirán con el tiempo. Los mercados cambian, aparecen nuevas generaciones, surgen oportunidades inesperadas y también crisis que nadie anticipó. Es precisamente en esos momentos cuando se vuelve evidente una verdad incómoda: conocer las reglas no siempre garantiza tomar la mejor decisión. Porque gobernar una empresa familiar no consiste únicamente en aplicar normas. También exige interpretar circunstancias, valorar consecuencias y distinguir entre lo conveniente y lo correcto. Las reglas aportan orden. El criterio aporta juicio. Y ambos son indispensables.

El caso del hijo que todavía no está listo

Imaginemos una empresa familiar cuyo protocolo establece que cualquier integrante que desee ocupar una posición directiva debe adquirir experiencia profesional fuera del negocio y demostrar determinadas competencias. Con el paso del tiempo, el fundador considera que su hijo debe incorporarse cuanto antes a una gerencia. El joven tiene entusiasmo, compromiso y voluntad de aprender, pero todavía no cumple los requisitos establecidos. ¿Qué hacer? Algunos pensarían que, por tratarse del hijo del fundador, la regla debe flexibilizarse. Otros insistirían en aplicarla estrictamente. La respuesta inteligente rara vez se encuentra en los extremos. Actuar con criterio significa entender el propósito de la norma. La intención no era excluir al hijo, sino asegurar que quien ocupe una posición de liderazgo llegue preparado para desempeñarla. En lugar de ignorar la política o aplicarla de manera rígida, la familia podría diseñar un plan de desarrollo con metas, capacitación y evaluaciones objetivas que le permita incorporarse gradualmente. La solución respeta el espíritu de la regla sin perder de vista la realidad. Eso es criterio.

El riesgo de confundir

criterio con capricho

Hablar de criterio no significa que cada persona pueda actuar como quiera. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Cuando una familia sustituye las reglas por decisiones personales, el riesgo de favoritismos, conflictos y arbitrariedad aumenta de forma considerable. El criterio auténtico no nace de la intuición momentánea ni de la autoridad de quien tiene más acciones o más experiencia. Surge de la combinación entre conocimiento, experiencia, reflexión y valores. También exige humildad para reconocer que podemos equivocarnos. Por eso, las decisiones más importantes deben discutirse en los espacios adecuados: el Consejo de Administración, el Consejo de Familia o los comités correspondientes. Las reglas establecen límites. La gobernanza facilita el diálogo. El criterio permite elegir responsablemente entre las alternativas disponibles. Cuando estos tres elementos trabajan juntos, la empresa familiar desarrolla una capacidad muy valiosa: adaptarse sin perder orden.

Formar personas, no sólo reglamentos

Con frecuencia los fundadores dedican años a construir protocolos, políticas y estructuras de gobierno. Ese esfuerzo es necesario y genera un enorme valor. Pero existe una tarea todavía más importante. Formar personas capaces de comprender el sentido de esas reglas. La siguiente generación debe conocer las políticas familiares, pero también entender por qué existen. Debe comprender que detrás de los requisitos para incorporarse a la empresa existe una preocupación por la meritocracia; que detrás de una política de dividendos hay un equilibrio entre crecimiento y liquidez; y que detrás de las reglas de sucesión existe el propósito de proteger la continuidad del negocio. Cuando las personas entienden el propósito de los acuerdos, dejan de verlos como restricciones y comienzan a percibirlos como herramientas para preservar un proyecto compartido. Esa diferencia es fundamental. Porque las reglas pueden escribirse en un documento. El criterio debe desarrollarse en las personas.

Gobernar también es saber pensar