La difícil misión asignada a Denisse Díaz. Abatir corrupción ¿con apoyo de Rocha?

Cargada de simbolismos por la responsabilidad que se echó a cuestas y porque la madre de ella es emblema para el movimiento gremial universitario, la designación de Denisse Azucena Díaz Quiñónez como titular de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje lleva consigo el mensaje y la encomienda de abatir la corrupción que desde hace décadas opera para que el derecho laboral beneficie a patrones que tienen el dinero para cooptar a la justicia y afecte a trabajadores que en situación de desamparo jurídico se quedan con la humillación y frustración. El 3 de octubre el Gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta en la nueva responsabilidad y la interrogante que emergió de inmediato es si la dotó también de la debida protección para que enfrente al monstruo de descomposiciones y tráfico de influencias que persiste al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aparte del nombramiento, la recién designada funcionaria necesitará del amparo del Mandatario estatal para el saneamiento de mil y un albañales. Todo apunta a que Rocha Moya hizo el nombramiento con pleno conocimiento de a quién nomina y dónde la pone. Cuando hace este tipo de ajustes a punto de cumplir un año presidiendo el gobierno estatal la lógica dice que estudia el perfil y currículum de sus nuevos colaboradores y los envía con puntería quirúrgica a áreas que necesita sanear e inducirles los tres principios fundamentales de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar. Más claro aún: detener la corrupción con la certeza de que cuenta con el respaldo del Gobernador. Aunque Denisse Díaz ya ha sido inculcada de profundas convicciones al ser parte de aquella estirpe incorruptible que se formó absorbiendo la integridad de Rosario Quiñónez Payán, quien dirigió la sección de administrativos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y nunca claudicó en la exigencia de democracia, transparencia y libre crítica al seno de la casa de estudios. La respalda también el conocimiento en el área en que se desempeñará no solamente por tener licenciatura, maestría y doctorado en ciencias del derecho, sino por encabezar el ala opositora al actual bloque directivo del SUNTUAS al que acusa de permitir en lo oscurito modificaciones al estatuto que vulneran los derechos de los trabajadores. Éstos pretenden, según había denunciado, desaparecer al órgano máximo que es la asamblea general y que las decisiones las tomen los delegados sindicales. Hija de tigresa, pintita. En el campus rosalino quedaron grabadas las batallas que Chayito Quiñónez libró en los años ochenta y noventa marcando la era del fortalecimiento de las garantías de trabajadores de la UAS. Saltó de ser humilde empleada de oficina a dirigir el sindicato y luego a convertirse en profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad. Aguerrida, imbatible, cualquier funcionario universitario le temía a la rebeldía que ella presentó frente a los abusos contra sus representados. Todavía en le década pasada participó en el movimiento universitario intramuros “¡UAS: otra universidad es posible!” junto a destacados académicos como Ambrocio Mojardín Heráldez, Ana Luz Ruelas, Arturo Santamaría, Carlos Karam Quiñones, Gonzalo Armienta Hernández, Liberato Terán Olguín, Santo López Leyva y María Teresa Guerra Ochoa, entre otros. Igualmente, Chayito Quiñónez ha aportado al análisis del entramado político-gubernativo como lo hizo en su tesis de doctorado titulada “El gobierno municipal y la necesidad de constituirlo con base en la separación de poderes”. Conociendo estos antecedentes se fortalece la certeza de que Denisse Díaz no va a la JLCA con la idea de simular, dejar pasar, ni como si fuera a un día de campo. El Gobernador Rocha la conoce y si quisiera que en el tribunal laboral permanecieran las inercias y transas del pasado pues no la habría considerado para el puesto. Además, la instruyó a “trabajar de la mano con los distintos sectores, priorizando el sentido social y humano de este gobierno” y ni modo que ese humanismo no sea para los trabajadores que van a la Junta a pelear por sus derechos. No está por demás advertir el talante de alto peligro de factores y actores que perseveran en que las leyes sean violentadas y se inclinen a favor de designios que se quedaron acostumbrados a que los derechos laborales sean letra muerta. El capital y el trabajo jalan en sentido opuesto la cuerda de la norma jurídica aun estando a la mano las posibilidades de mediación y conciliación. De allí vendría, según sea el apoyo que le brinde el Gobernador Rocha, la transformadora diferencia o el inamovible enquistamiento de viejos vicios. Dicho esto, si algo es posible agregar es el llamado a las y los dirigentes sindicales actuales a que conozcan el liderazgo que ejerció Rosario Quiñónez cuando a los trabajadores administrativos se les redimensionó como brazo estructural imprescindible de la UAS y nunca más se les se dio el trato discriminatorio de conserjes y oficinistas de última importancia en el escalafón. ¡Cuánto podrían aprender a tratar con dignidad a sus representados!

