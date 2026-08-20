Muchos dueños de medios de comunicación prefieren no ‘molestar’ al poder en turno para no arriesgar contratos publicitarios ni licencias.

La periodista alemana Sandra Weiss me hizo una entrevista para un artículo que publicó en el medio internacional Deutsche Welle (DW), que se financia con recursos del Gobierno de la República Federal Alemana.

Aquí retomo parte del texto de la periodista que se encuentra en el portal de la DW (11.08.26), que a partir del caso concreto de las dificultades financieras del portal de noticias de Carmen Aristegui, aborda el tema de la viabilidad del periodismo independiente en México.

La periodista dice que, a partir de los analistas consultados por DW, no se trata de un tropiezo aislado, sino de la expresión más reciente de una crisis estructural que desde hace años golpea a los medios que se atreven a ejercer un periodismo crítico frente al poder.

Para entender lo que sucede hay que remontarse a la llamada “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido que gobernó México durante siete décadas. Durante ese periodo, el reparto de la publicidad oficial -la “pauta”- se convirtió en una herramienta de control político: los medios afines recibían contratos generosos, mientras que los críticos veían cerrado el grifo del financiamiento estatal.

El profesor en el Departamento de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, Rubén Aguilar, considera que ese patrón, lejos de haber quedado atrás, se repite hoy bajo el gobierno izquierdista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aguilar afirma, en declaraciones a DW, que “en el Gobierno actual hemos vuelto muy atrás”, recordando la vieja consigna atribuida al presidente José López Portillo (1976-1982): “No pago para que me peguen”.