La efeméride que hoy se conmemora, inicialmente fue promovida por la ONU, con el propósito de atajar la discriminación que sufren los portadores de VIH y los enfermos de sida

Iniciamos el primer trimestre de 2026, teniendo como preámbulo los recientes acontecimientos violentos generados por la detención y la posterior muerte del cabecilla del CJNG; eventos de reacción por la caída del líder que dejaron constancia del poderío de dicha pandilla y con ello, la reiteración del crecimiento de los violentos a lo largo del país, lo cual nos lleva a la conclusión de que la pacificación de México está todavía muy lejos de nuestra vista, sobre todo, viendo la infiltración narca dentro del propio gobierno y la condescendía que se les otorga a las actividades ilícitas que se desarrollan a la vista de todo mundo.

Por supuesto, el enrarecido clima de intranquilidad que se ha posado encima de la sociedad, cual amenazante nube venenosa, nos limita de gozar a plenitud el ocio, especialmente a los jóvenes, los que desde la pandemia no han visto la suya para el disfrute pleno de su natural tendencia hacia al esparcimiento social.

En fin, arrancamos el mes de marzo, el que oficialmente trae consigo el inicio de la primavera, con una efeméride muy significativa ya que fue fijada para recordarnos que debemos aspirar a marcar el cero a la discriminación, un mal social del que ningún país o estrato social se salva, de tal suerte que nadie puede alinearse al principio bíblico de arrojar la piedra el que se sienta libre de pecado o al mandato cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo.

Como se sabe, la segregación es provocada por muchos factores, entre ellos está el racial, el religioso, el económico, el de condición de salud, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros. Curiosamente, el fondo religioso es el de mayor impacto, ya que ha servido de estandarte de guerras mil, muchas de ellas inacabables. La efeméride que hoy se conmemora, inicialmente fue promovida por la ONU, con el propósito de atajar la discriminación que sufren los portadores de VIH y los enfermos de sida, segregación que no solo se da en el ámbito social, sino también en lo laboral, todo ello, en virtud de la falsa creencia de que convivir con los afectados representa un peligro de contagio, lo cual no es cierto, digo, a menos de que se mantengan relaciones sexuales con algún afectado por el virus descubierto y descrito por los investigadores encabezados en París por el doctor Luc Montagnier y por el doctor Robert Gallo en Los EEUU.

La discriminación es uno de los grandes pasivos de la humanidad; factor de injusticia y del ahondamiento de la división social, por ello, nos exige eliminarla, digo, si es que aspiramos a la plena convivencia con nuestros semejantes ¡Buenos días!