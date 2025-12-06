La economía de México, en muy alto riesgo

Al problema de la inseguridad se agrega el incremento constante de las pensiones, el incontenible y resiliente factor de la informalidad empresarial y el empleo, los muy pobres resultados en el PIB, los incrementos anuales en el déficit público y en la deuda pública con su creciente costo en intereses; los constantes problemas con el gobierno de EU

Se han estado presentando en este primer año de gobierno de la Presidente Sheinbaum una serie de factores que evidentemente ponen en serio riesgo a la economía del país, factores que, si se presentaran uno o dos serían manejables por el gobierno, pero al aparecer simultáneamente varios de ellos, constituyen una muy negativa mezcla que puede conducir al país a una grave situación económica.

Al problema de la inseguridad se agrega el incremento constante de las pensiones, el incontenible y resiliente factor de la informalidad empresarial y el empleo, los muy pobres resultados en el PIB, los incrementos anuales en el déficit público y en la deuda pública con su creciente costo en intereses; los constantes problemas con el gobierno de EU; el descenso en la inversión física pública y privada; una manifiesta desconfianza en lo jurídico y en las constantes declaraciones gubernamentales contra la libertad empresarial en México.

Todos estos elementos se están presentado simultáneamente, en tal forma que resolver alguno de ellos afectaría todavía más algunos de los otros y provocarían, como se está viendo, las protestas, marchas y bloqueos de los sectores afectados:

1. La inseguridad ha tenido un costo en el erario público por miles de millones de pesos para sostener las actividades de los miles de soldados, marinos y Guardia Nacional, no sólo en sus sueldos y mantenimiento, sino también para su operación en armamento, vehículos y combustibles, recursos que hacen falta en las responsabilidades de salud, inversión pública, educación, etc.

2. La Secretaría de Hacienda elevó su proyección del déficit público a un 4.5 por ciento del PIB en este 2025, lo cual ubica la deuda pública a un 53.6 por ciento del PIB, según el periódico El Financiero, pero según proyecciones de Banamex, este año la deuda pública bruta ascendería a 58.1 por ciento del PIB, por encima de lo aprobado que fue de 54.9 por ciento, y aunque las reservas internacionales llegaron ya a más de 250 mil millones de dólares que constituyen alrededor 4.8 por ciento del PIB, la deuda pública neta se ubicaría en un 53 por ciento del PIB, cuyos intereses serían alrededor de 4 billones de pesos mismos que también gravitan contra obras y servicios públicos.

3. En la columna de Enrique Quintana en El Financiero del día 27 de noviembre se expone que la informalidad en México se ha convertido en una auténtica trampa contra la productividad y la producción empresarial. “Cuando la mitad de la fuerza laboral opera en la informalidad, la productividad agregada se desploma y los mexicanos producen menos de lo que debieran al utilizar su talento en actividades de muy bajo rendimiento, razón por la cual México recauda apenas un 17.7 por ciento del PIB, la cifra más baja de la OCDE”, por lo que “en el aspecto internacional México es un rezagado crónico”.

El empleo informal, según Inegi llegó ya a un 55.4 por ciento de la población ocupada, la mayor tasa en tres años y a esto se agrega que el número de desempleados asciende a 1 millón 769 mil personas. Con estas cifras difícilmente se puede pensar en un crecimiento sostenido del PIB. Por cierto, Banxico tuvo que bajar su pronóstico del PIB de un 0.6 por ciento a uno 0.3 por ciento, aunque algunos bancos lo sitúan en 0 por ciento, mientras que la población se incrementa un 0.8 por ciento anual, es decir el PIB per cápita también se está disminuyendo.

4. La Secretaría de Hacienda reporta, según Enrique Quintana, que hasta octubre de 2025 el gasto en las llamadas pensiones contributivas del IMSS, el ISSSTE y otras dependencias, asciende a un billón doscientos ochenta mil millones de pesos, con un incremento del 7.5 por ciento anual, esto es el 95 por ciento de toda la nómina pública del gobierno, pero si se le agregan los 800 mil millones de pesos anuales de las pensiones universales a los adultos mayores, se tendrían ya alrededor de 2 billones de pesos en este concepto, con lo que para 2026 las pensiones totales alcanzarían el 6 por ciento del PIB. En 2025, el gasto en pensiones según el CIEP, equivaldrá a toda la recaudación por IVA y por IEPS juntos.

5. Las exigencias del gobierno de EU y su Presidente han puesto al Gobierno mexicano en un predicamento que también golpea a la economía nacional, pues está exigiendo mejores condiciones para su país en el tratado comercial en su revisión en 2026; aplica nuevos aranceles, le fija un impuesto de 3 por ciento a las remesas, exige más acción contra el narcotráfico y obliga a México a convertirse en “país seguro” para que retenga y mantenga a los migrantes y hasta amenaza con no renovar el tratado comercial.

Este es el panorama de la economía mexicana en muy alto riesgo.