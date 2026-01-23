Aún cuando México crezca más que en 2025 y alcance el 1.2 por ciento en 2026, será una de las cuatro economías con el peor crecimiento de América Latina, de acuerdo con el ex Subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner Wainfeld.

Werner, quien fue Subsecretario de la SHCP (2006-2010), sostiene que es probable que la inflación se mantenga en 4 por ciento o sufra un aumento debido a presiones generadas por la política de crecimiento salarial y el aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En la medida que el costo unitario de la mano de obra y algunos insumos importados aumente, los productores van a trasladar estos incrementos a los precios. Esto complica la meta de inflación que compromete el Banco de México.

Se espera un comportamiento estable del tipo de cambio y esto porque los inversionistas muestran confianza en la salud fiscal y financiera del País. El diferencial de tasas de interés entre el peso y el dólar dejará de reducirse y el ahorro privado es casi suficiente para cubrir las necesidades del financiamiento del sector público.

Y el fundador del Georgetown American Institute considera que si hay un buen resultado en la negociación del T-MEC, el tipo de cambio nominal podría experimentar una apreciación adicional. El principal factor interno de incertidumbre económica de México sigue siendo la revisión del T-MEC.

En la versión de Werner, la posibilidad de que se firme el acuerdo es alta, dado a que las exportaciones mexicanas son complementarias a la estructura productiva de Estados Unidos. En la negociación de parte del Presidente Trump juega un papel relevante el tema en un año electoral, donde ahora las encuestas no favorecen a los candidatos de su partido.

El doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se pregunta: ¿Optará el Presidente Trump por mostrar su fortaleza a través de medidas simbólicas a lo largo del año en los temas de seguridad, migración y comercio exterior que puedan complicar a nuestro gobierno y perjudicar nuestra economía, o intentará finalizar rápidamente las negociación para presentarlo como un logro de su administración para reducir la migración, limitar la entrada de opioides de México y revitalizar el empleo y el sector manufacturero de Estados Unidos?

La respuesta a esta pregunta es la que determina si el escenario de crecimiento, que ahora comparten la mayoría de los analistas, se hace realidad en 2026 o se continúa con el registro de un crecimiento nulo de nuestra economía y una reducción del per cápita, como ha sucedido en los años anteriores.

Hay analistas que consideran que el escenario que contempla Werner es optimista, y estiman que si al arranque del año la expectativa de crecimiento es del 1.2 por ciento, hay altas posibilidades que esta estimación no se sostenga y que al final del año, en el mejor de los casos, el crecimiento estimado es del 0.4 por ciento.

Habrá que ver cómo se desarrolla la negociación del T- MEC, y cómo se comporta el PIB.