Implementar hoy “una reforma curricular profunda, grande, como la que México está viviendo”, puede convertirse en un peso extra para las comunidades escolares que ya arrastran problemas estructurales de crisis de infraestructura, necesidades socioemocionales y académicas en Sinaloa, considera la organización Mexicanos Primero en un informe emitido el lunes. Según Gustavo Rojas Ayala, director de la institución, el sistema educativo tiene enfrente prioridades enormes como para poder ser sobrellevadas con el nivel ideal de calidad en la respuesta.

Debería la Secretaría de Educación Pública y Cultura tomar en cuenta este tipo de análisis para buscar e implementar contrapesos que equilibren la carga entre el nuevo marco curricular y el apremio en los procesos lectivos de atender rezagos originados por la pandemia de coronavirus y otros que son menos detectables debido a la anulación de mecanismos de medición de la calidad y penurias de la enseñanza. De por sí la escuela acumula dificultades y en caso de agregarle más podría resultar como la olla de presión cuando el vapor no encuentra ruta de escape.

“Sería muy problemático que por responder a la necesidad de implementar esta reforma aquí en el estado, disminuya la capacidad de la autoridad de atender y responder a las necesidades que las comunidades han manifestado permanentemente”, expone con razón Gustavo Rojas al advertir de urgencias que se han postergado durante años y lanzar la hipótesis de que el proceso se convierta en una carga agregada a las comunidades escolares. “Y lo hará en un momento en el que el sistema además está bastante exigido por las grandes necesidades del tema socioemocional y académico, así como de la convivencia escolar que se perciben en el País”.

¿Cómo está la educación pública actualmente? En el informe de Mexicanos Primero Sinaloa sobre el cierre del ciclo escolar 2022-2023 se precisó en junio que sigue sin presentarse una estrategia integral para superar los efectos negativos que dejó el largo cierre de escuelas, tanto en el aprendizaje como en la infraestructura escolar; el año lectivo concluye con planteles enfrentando problemas en sus espacios físicos agudizados con las condiciones climatológicas adversas que en cada temporada de calor vive el estado. Desde mayo de 2023 se han documentado en medios de comunicación 14 incidentes -desde accidentes hasta protestas de familias- en escuelas públicas de nivel básico.

“A partir de la aplicación de instrumentos de evaluación formativa diseñados por la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación se sabe que en Sinaloa a nivel de tercero de secundaria, sólo se logró un 45 por ciento de respuestas correctas en la prueba de lectura y un 42 por ciento en la de matemáticas. Ambas pruebas medían únicamente contenidos y habilidades que los estudiantes deberían haber aprendido en el grado anterior. Este estudio además muestra la existencia de importantes diferencias en la situación educativa de los 18 municipios.

“En tanto, el estudio Equidad y Regreso, elaborado por MPS, encontró que entre niñas, niños y adolescentes de 10 a 15 años un 61.6 por ciento no comprendía un texto correspondiente a sexto grado de primaria, mientras que el 88.2 por ciento no podía resolver problemas matemáticos de tercer grado de primaria. Este estudio también documenta importantes desafíos en materia de bienestar socioemocional”.

En tal contexto Rojas y su equipo de investigación consideran que la reforma al marco curricular contiene puntos importantes, tales como la organización en fases en vez de grados lo cual tiene sentido desde una perspectiva del neurodesarrollo; fomenta la conexión interdisciplinaria entre distintas áreas del conocimiento, incorporando saberes de las comunidades y cultiva la relación de colaboración comunitaria, a través de la exploración de soluciones a problemas que se conviertan en mediadores del aprendizaje. Pero Mexicanos Primero resalta que llega en mal momento al haber bastantes cosas por resolver en dicho ámbito y por desafiar de forma importante los cimientos de la tradición pedagógica en el País.

Lo que emana de los planteamientos de MPS le compete tomar o desechar a la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava. Minimizar la realidad o abrir el debate en los centros educativos y calibrar los procedimientos y condiciones para que no extenúen a maestros y alumnos al tener que resolver al mismo tiempo los atrasos acumulados, los efectos dejados por el Covid 19 y los requerimientos de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Y sí, el reto no está en reinventar las técnicas curriculares sino en modernizar instalaciones, recuperar la calidad perdida y cambiar la mentalidad gubernamental que no se adelanta a las dificultades ya que prefiere reaccionar hasta que los problemas se presentan.

Podría el Gobierno de Sinaloa no ver como piedra en el zapato a la iniciativa ciudadana Mexicanos Primero y en cambio aprovecharla como coadyuvante para la mejora de la educación pública. Los desafíos que vienen, que no es solamente el de la reforma curricular, son tantos que se necesitarán aliados para solucionarlos de la mejor manera. “Evitar que sea motivo de un agravamiento o una profundización de las brechas de aprendizaje que existen hoy entre los estudiantes de mayor y de menor condición socioeconómica dentro del estado”, es la propuesta de Gustavo Rojas.