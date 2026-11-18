La epopeya de Virgilio narra el origen mítico de Roma, pero también expone las contradicciones del poder, el peso del destino y los sacrificios humanos que exige la construcción de una civilización. Una obra que sigue interpelando al presente.

El poeta romano Publio Virgilio Marón (70-19 a. C.) escribió La Eneida entre 29 y 19 a. C., bajo el mecenazgo del Emperador Augusto (63 a. C.-14 a. C.). Virgilio murió antes de completar la revisión final de la obra, y según la tradición, pidió en su lecho de muerte que el manuscrito se destruyera por considerarlo imperfecto, pero el Emperador ordenó su publicación, preservando así para la posteridad esta obra maestra.

La Eneida es un texto fundamental de la literatura de todos los tiempos. Virgilio la escribió en los últimos años de la República romana y la transición a la constitución del Imperio. Augusto, el primer Emperador romano, para legitimar su poder requirió de una narrativa que relacionara a la Roma imperial con un pasado glorioso y divino. Con La Eneida, Virgilio respondió a esta necesidad política y cultural al construir una epopeya que proporcionó a Roma un origen mítico que la vinculó con la caída de Troya y con los designios de los dioses.

La obra constituye una síntesis de mitología, historia, religión y pensamiento político. Se propone dar cuenta de los orígenes legendarios del pueblo romano a través de las aventuras de Eneas, héroe troyano que, después de la destrucción de su ciudad, emprende un largo viaje para cumplir un destino anunciado por los dioses: fundar las bases de la civilización de la que va a surgir Roma.

Virgilio se inspiró en las grandes epopeyas griegas de Homero, La Ilíada y La Odisea, pero construyó un texto original con un estilo muy propio escrito en latín. La Eneida sigue las aventuras de Eneas, príncipe troyano e hijo de la diosa Venus y el mortal Anquises, después de la caída de Troya y lo siguió hasta la fundación de lo que se convertiría en Roma.

La Eneida se articula a partir de 12 libros escritos en hexámetros dactílicos, el verso tradicional de la poesía épica grecolatina, y se divide en dos grandes partes: Los seis primeros libros narran las aventuras y los viajes de Eneas, y los seis restantes describen las guerras que debe librar en Italia para establecerse en la tierra prometida. Esta división permite reconocer dos grandes modelos literarios: el viaje de Odiseo y las batallas de la Ilíada.