El poeta romano Publio Virgilio Marón (70-19 a. C.) escribió La Eneida entre 29 y 19 a. C., bajo el mecenazgo del Emperador Augusto (63 a. C.-14 a. C.). Virgilio murió antes de completar la revisión final de la obra, y según la tradición, pidió en su lecho de muerte que el manuscrito se destruyera por considerarlo imperfecto, pero el Emperador ordenó su publicación, preservando así para la posteridad esta obra maestra.
La Eneida es un texto fundamental de la literatura de todos los tiempos. Virgilio la escribió en los últimos años de la República romana y la transición a la constitución del Imperio. Augusto, el primer Emperador romano, para legitimar su poder requirió de una narrativa que relacionara a la Roma imperial con un pasado glorioso y divino. Con La Eneida, Virgilio respondió a esta necesidad política y cultural al construir una epopeya que proporcionó a Roma un origen mítico que la vinculó con la caída de Troya y con los designios de los dioses.
La obra constituye una síntesis de mitología, historia, religión y pensamiento político. Se propone dar cuenta de los orígenes legendarios del pueblo romano a través de las aventuras de Eneas, héroe troyano que, después de la destrucción de su ciudad, emprende un largo viaje para cumplir un destino anunciado por los dioses: fundar las bases de la civilización de la que va a surgir Roma.
Virgilio se inspiró en las grandes epopeyas griegas de Homero, La Ilíada y La Odisea, pero construyó un texto original con un estilo muy propio escrito en latín. La Eneida sigue las aventuras de Eneas, príncipe troyano e hijo de la diosa Venus y el mortal Anquises, después de la caída de Troya y lo siguió hasta la fundación de lo que se convertiría en Roma.
La Eneida se articula a partir de 12 libros escritos en hexámetros dactílicos, el verso tradicional de la poesía épica grecolatina, y se divide en dos grandes partes: Los seis primeros libros narran las aventuras y los viajes de Eneas, y los seis restantes describen las guerras que debe librar en Italia para establecerse en la tierra prometida. Esta división permite reconocer dos grandes modelos literarios: el viaje de Odiseo y las batallas de la Ilíada.
En esta primera parte se narran los viajes y aventuras de Eneas por el Mediterráneo. Los troyanos navegan cerca de Sicilia cuando la diosa Juno, enemiga de los troyanos, desata una tormenta que los arroja a las costas de Cartago. Allí, Eneas conoce a Dido, la reina fenicia, quien se enamora del héroe troyano gracias a las maquinaciones de Venus.
En los banquetes de Cartago, Eneas narra la caída de Troya (Libro II) y cuenta del engaño del caballo de madera, la muerte de Laocoonte; la destrucción de la ciudad, y su huida con su padre Anquises a cuestas y su hijo Ascanio de la mano. Y también relata sus viajes posteriores (Libro III) hasta llegar a Cartago.
La relación entre Eneas y Dido alcanza su clímax (Libro IV). Los dioses recuerdan a Eneas que su destino es fundar una nueva patria en Italia, y por eso debe abandonar a Dido, quien se suicida en una pira funeraria y maldice a los descendientes de Eneas. Aquí se explica el origen mítico de las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Eneas debe de asumir el enorme costo personal de la pietas (deber) romana.
Continúan el viaje (Libros V y VI). Eneas celebra los juegos fúnebres en honor a su difunto padre en Sicilia, y luego desciende al inframundo en Cumas (Libro VI), guiado por la Sibila. Allí se encuentra con el espíritu de Dido, que lo rechaza, y se reúne con su padre Anquises, quien le muestra en una visión profética; la futura grandeza de Roma, y desfilan ante él las almas de los héroes romanos que aún no han nacido, incluyendo a Augusto.
‘La Eneida’
Virgilio
Editorial Porrúa
México, 1962