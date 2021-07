La evaluación de riesgos en la empresa familiar factor estratégico para lograr sus objetivos y su continuidad

Las empresas familiares tienen muchas ventajas que facilitan alcanzar el éxito personal y económico gracias a su particular idiosincrasia, dotada de flexibilidad, unión y metas comunes. Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo planeado y a menudo gana la partida un ambiente laboral hostil que es fuente de desencuentros a nivel personal y profesional

Las empresas familiares tienen muchas ventajas que facilitan alcanzar el éxito personal y económico gracias a su particular idiosincrasia, dotada de flexibilidad, unión y metas comunes. Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo planeado y a menudo gana la partida un ambiente laboral hostil que es fuente de desencuentros a nivel personal y profesional. No cabe duda de que formar parte de una empresa y estar siempre envuelto en situaciones de riesgo o conflicto merma la competitividad del negocio y constituye un obstáculo para las buenas relaciones entre los miembros de la familia. Es por ello que se hace necesario tomar medidas a fin de evitar que se materialicen los riesgos y generar un entorno sano y más competitivo.

En realidad, cualquier enfoque para la evaluación de riesgos es útil si el método elegido en más de una ocasión, permite la obtención de resultados consistentes, válidos y comparables.

Lo primordial durante la evaluación está relacionado con la definición y aplicación de criterios propios para cada empresa familiar en función de que son únicas y muy diferentes, lo que define su aversión al riesgo y una correcta valoración cualitativa o cuantitativa asignada a cada riesgo. Posteriormente, una adecuada selección de opciones de tratamiento.

Es igualmente importante conocer distintos factores o amenaza que puede afectar a la información, sobre todo conocer escenarios que realmente podrían presentarse, lo que se traduce en mayor eficiencia y la obtención de resultados realistas. Si los esfuerzos dedicados a la evaluación de los riesgos permiten llevar a cabo una combinación de enfoques, esta actividad incrementa las probabilidades de aumentar la validez y precisión en los resultados en las evaluaciones de riesgos.

No obstante, tanto las familias más exitosas como las empresas más valoradas y rentables son aquellas que suelen asumir riesgos medidos. No hay otra forma. “El mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo.... En un mundo que está cambiando tan rápidamente, la única estrategia que te garantiza el fracaso es no tomar riesgos” Mark Zuckerberg

Ten presente que los factores de protección hacia la empresa y familia dependen de tener una estabilidad en todo el sentido de la palabra, una estabilidad económica y emocional, tener una buena relación afectiva entre todos los miembros de la familia, y que todos sientan que existe un apoyo por parte de la propia familia y que las decisiones que se toman están debidamente evaluadas.

“Cuando tomas riesgos, debes saber que habrá momentos en los que tendrás éxito y habrá momentos en los que no, y ambos son igualmente importantes”.

Ellen DeGeneres.