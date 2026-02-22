La farsa del activismo gordo

Bajo ninguna circunstancia se debe violentar o discriminar a una persona por su peso; el respeto a la dignidad humana es innegociable. No obstante, fomentar la salud no es sinónimo de odio. La ciencia es clara: el exceso de tejido adiposo es un órgano endocrino activo que secreta citoquinas proinflamatorias, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares

Durante la última década, la narrativa cultural se vio inundada por el movimiento de la positividad corporal (body positivity). Lo que nació como una necesaria cruzada contra la discriminación y el estigma hacia los cuerpos diversos, terminó por mutar en una corriente que, en sus extremos más radicales, llegó a normalizar e incluso romantizar condiciones clínicas de sobrepeso y obesidad.

Sin embargo, la llegada de una innovación farmacológica, los agonistas del receptor de GLP-1, como la semaglutida, ha funcionado como un suero de la verdad biológico, revelando que la “aceptación total” era, para muchos, un estado de resignación a falta de una herramienta efectiva para el cambio.

El auge de la semaglutida ha provocado un fenómeno curioso en la cultura pop. Figuras públicas que durante años fueron estandartes de la “belleza en cualquier talla” y que predicaban que el peso no definía la salud, han experimentado transformaciones físicas drásticas en tiempo récord. Este cambio de volumen en las celebridades ha dejado al descubierto una contradicción fundamental: en cuanto la ciencia ofreció una vía metabólicamente viable y relativamente fácil para alcanzar un peso saludable, el discurso de la autocomplacencia estética fue rápidamente abandonado.

No se trata de una traición personal, sino de una validación de la biología humana. La semaglutida no solo reduce el hambre; actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro, eliminando el “ruido alimentario”. Esto demuestra que la obesidad no es una simple elección de estilo de vida “orgullosa”, sino un desafío metabólico complejo que la mayoría preferiría no enfrentar si tuviera la tecnología para evitarlo.

Es crucial trazar una línea divisoria entre la ética social y la realidad biológica. Bajo ninguna circunstancia se debe violentar o discriminar a una persona por su peso; el respeto a la dignidad humana es innegociable. No obstante, fomentar la salud no es sinónimo de odio. La ciencia es clara: el exceso de tejido adiposo es un órgano endocrino activo que secreta citoquinas proinflamatorias, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Biológicamente, nuestra atracción hacia la estética atlética no es un constructo social arbitrario o una imposición de las revistas de moda. Evolutivamente, asociamos el tono muscular y la composición corporal equilibrada con la eficacia metabólica, la fertilidad y la vitalidad. Es una señal visual de que el organismo funciona con eficiencia. Promover el ejercicio y la nutrición densa no es “gordofobia”, es medicina preventiva.

En el contexto mexicano, esta discusión deja de ser estética para volverse una cuestión de supervivencia. México se mantiene consistentemente en los primeros lugares de obesidad mundial. Particularmente en Sinaloa, las tasas de sobrepeso y obesidad han mostrado un incremento alarmante, exacerbado por una transición nutricional donde los alimentos ultraprocesados han desplazado a la dieta tradicional.

En Sinaloa, la prevalencia de obesidad no solo satura el sistema de salud pública, sino que reduce la calidad de vida de las generaciones más jóvenes. La narrativa del body positivity resulta peligrosa en este entorno, ya que puede desarmar la urgencia de intervención en una población genéticamente susceptible a complicaciones metabólicas.

La semaglutida ha pinchado la burbuja del body positivity al demostrar que, ante la oportunidad de recuperar la salud metabólica y la agilidad física, la mayoría elige el bienestar biológico sobre la retórica de la aceptación del exceso. La verdadera empatía no radica en validar la enfermedad, sino en facilitar el acceso a una nutrición correcta, al movimiento físico y, cuando sea necesario, al apoyo farmacológico, sin estigmas pero sin mentiras.